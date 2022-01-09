Диетолог назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Райтер редакции сайта Пятого канала 15 559

Диетолог Круглова назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара

Диетолог назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара

Фото: Depositphotos / Shebeko

Производители продовольствия намеренно улучшают вкус продуктов первой необходимости при помощи добавленного сахара.

В погоне за кошельком покупателей производители продовольствия намеренно улучшают вкус продуктов первой необходимости. Количество сладкого возрастает за счет добавленного сахара, который вкусовые рецепторы практически не замечают. В потенциально опасный для здоровья россиян список продуктов вошли привычные хлеб, молочные продукты и колбасные изделия. Об этом агентству «Прайм» рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

Она пояснила, что к добавленному сахару специалисты по диетологии причисляют не только белый или тростниковый сахар, но и мед, а также сиропы и концентрированные соки из фруктов.

«В лидерах по добавленному сахару — кондитерские и хлебобулочные изделия. Если мы говорим о хлебе, то это в первую очередь пшеничные изделия, которые по содержанию сахара почти равны сдобной выпечке», — прокомментировала Круглова свое заявление, добавив, что получается своеобразный «недесертный десерт».

Добавленный сахар — частый ингредиент глазированных и запеченных готовых завтраков. Кроме того, сахара в избытке в кисломолочных продуктах — в «снежках» и йогуртах он может составлять до 1/10 продукта. При помощи сладкой добавки усиливают вкус соусов, паштетов и колбас, преимущественно вареных, подчеркнула ученый.

«Диетологи не считают добавленным сахаром углеводы в фруктах, потому что последние — не только фруктоза, но и большое количество жидкости, пищевых волокон и полезных микроэлементов и витаминов», — заключила представитель центра гастроэнтерологии.

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