Какой дешевый «суперовощ» снижает давление и сахар в крови

Завезенный в Россию еще в начале XVIII века Петром I картофель при ежедневном употреблении способен снизить давление и уровень сахара в крови. Заявление диетологов из Британии привел сайт WeChat. По мнению специалистов, картофель — «звезда» среди всех овощей по количеству полезных свойств.

Так, эксперты выделили некоторые свойства овоща и влияние их на организм человека.

Из-за большого количества витамина А и С, высококачественного крахмала и лигнита он обладает высокой питательностью. То есть небольшое количество картофеля способно насытить организм надолго.

Также множество витаминов благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Содержание большого количества калия способствует снижению риска возникновения инсульта на 40%. Потому, многие эксперты называют картофель «земляным яблоком».

Полифенолоны (химические компоненты, защищающие организм от болезней — Прим.ред.), содержащиеся в картофеле, играют важную роль в лечении онкологических заболеваний, таких как рак молочной железы и рак толстой кишки.

Кроме того, картофель укрепляет селезенку, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует снижению веса и помогает бороться с истощением и слабостью.

Картофельный сок способен снизить артериальное давление, а картофель, приготовленный на пару — уровень глюкозы в крови.

А если в картофельный сваренный сок добавить немного меда, то такой напиток поможет избавиться от запоров.

Однако, несмотря на огромное количество полезных свойств, если употреблять овощ неправильно, он нанесет организму серьезный вред. Так, жарить в масле картофель не рекомендуется, потому что повышается не только калорийность продукта, но и образуются вредные вещества.

Кроме того, нужно тщательно выбирать картофель при покупке. Клубни должны быть однородного цвета без зеленых пятен. А после покупки его следует хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте, чтобы он не прорастал и не гнил.

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