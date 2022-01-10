Дмитрий Шепелев показал лицо младшего наследника: «Сын. Январь. Кролик»

Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал лицо своего младшего наследника Тихона. Кадром он поделился в своем Instagram-аккаунте. На нем румяный малыш смотрит сквозь окно деревянного дома, который занесен снегом.

«Сын. Январь. Кролик», — написал Дмитрий.

Instagram @dmitryshepelev

Поклонников Дмитрия Шепелева привела в восторг фотография. Некоторые нашли сходство Тихона со старшим братом Платоном — сыном покойной певицы Жанны Фриске.

«Это невероятное фото, Дима! Целый рассказ можно написать!»;

«Как похож на старшего сына!»;

«Лапуля какая в окошке жизнь рассматривает. Это и его первая зима, снег, камин, кролик и все-все-все, завидую вам по-белому, это чудесно», — отметили в комментариях.

Известно, что сейчас Дмитрий Шепелев счастлив в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Вместе они растят детей от прошлых отношений. Весной же избранница шоумена и подарила ему Тихона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Шепелев назвал главную ошибку в воспитании сына Платона.