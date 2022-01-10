Дмитрий Шепелев показал лицо младшего наследника: «Сын. Январь. Кролик»

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 6 755

Поклонники шоумена заметили, что малыш очень похож на старшего брата — сына покойной певицы Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев показал лицо младшего наследника: «Сын. Январь. Кролик»

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал лицо своего младшего наследника Тихона. Кадром он поделился в своем Instagram-аккаунте. На нем румяный малыш смотрит сквозь окно деревянного дома, который занесен снегом.

«Сын. Январь. Кролик», — написал Дмитрий.

Instagram @dmitryshepelev

Поклонников Дмитрия Шепелева привела в восторг фотография. Некоторые нашли сходство Тихона со старшим братом Платоном — сыном покойной певицы Жанны Фриске.

«Это невероятное фото, Дима! Целый рассказ можно написать!»;

«Как похож на старшего сына!»;

«Лапуля какая в окошке жизнь рассматривает. Это и его первая зима, снег, камин, кролик и все-все-все, завидую вам по-белому, это чудесно», — отметили в комментариях.

Известно, что сейчас Дмитрий Шепелев счастлив в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Вместе они растят детей от прошлых отношений. Весной же избранница шоумена и подарила ему Тихона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Шепелев назвал главную ошибку в воспитании сына Платона.

-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
С ретро-Меркурием идеи «выстрелят»: астропрогноз на неделю с 10 по 16 янв...

Последние новости

2:19
Ярушин рассказал о постельных сценах с Самбурской: «Не было такого, чтобы там зашевелилось»
1:51
Ивлеева привезла семью на отдых в неожиданное для себя место: «Даже не верится!»
1:24
Российский вирусолог обнаружил способность «омикрона» делиться генами с другими штаммами
0:56
Как сложилась личная жизнь Анны Банщиковой и как выглядят ее подросшие дети
0:37
Дмитрий Шепелев показал лицо младшего наследника: «Сын. Январь. Кролик»
0:18
В Японии празднуют Сэйдзин-но-хи — День совершеннолетия

Сейчас читают

Что можно и категорически нельзя делать 10 января в Домочадцев день
С ретро-Меркурием идеи «выстрелят»: астропрогноз на неделю с 10 по 16 января
Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год