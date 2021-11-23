Шепелев назвал главную ошибку в воспитании их с Фриске сына

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Оксана Тарасова
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Дмитрий Шепелев попросил поклонников помощи в воспитании сына от Жанны Фриске

Шепелев назвал главную ошибку в воспитании их с Фриске сына

Фото: Instagram @dmitryshepelev

Телеведущий признался, что пребывает в растерянности и просит совета у подписчиков.

Телеведущий Дмитрий Шепелев признал, что совершил ошибку в воспитании сына от покойной певицы Жанны Фриске Платона. И краеугольным камнем в этот раз стали карманные деньги. Мальчику сейчас восемь лет, и он. По словам отца, никогда не знал ни в чем отказа. Теперь же парнишка хочет иметь свой кошелек. Однако Шепелев сомневается в том, что должен платить собственному ребенку за определенные поручения.

Сначала ведущему понравилась инициатива Платона — выполнять работу, несли за нее ответственность и получать соответствующее вознаграждение. Но, поразмышляв об этом, папа так и не нашел дело, которое было бы достойно оплаты.

«Задания типа погулять с собаками или присмотреть за младшим братом пока не работают. Обычные задания типа сделать домашнюю работу или навести порядок в комнате я оплачивать не хочу, потому что это и так его обязанность, платить за это не нужно. Оценок им в школе не ставят, получается поощрять не за что. А хорошее поведение оценить не возможно… Я в тупике пока», — написал Шепелев в Instagram.

По словам телеведущего, он очень хочет поддержать сына, но не знает, как подступиться. Он понимает, что дети не знают толком, что и сколько стоит, так как размышляют иными категориями. Если взрослый планирует, дозирует и рассчитывает на будущее, то ребенок просто хочет новый сноуборд за свои успехи, не думая о его цене. За советом Дмитрий Шепелев обратился к подписчикам.
Instagram @dmitryshepelev

Те с готовностью вступили в диалог и стали делиться своими достижениями и провалами в вопросе карманных денег. Одни просто рассказывали, какую сумму считают приемлемой на день или неделю, другие раскрыли целые системы кредитных отношений с подрастающим поколением, третьи неожиданно обвинили телеведущего в жадности.

«Что за скупой папаша, денежку обязательно нужно давать, хоть 200 рублей в неделю: на сладости, девочку мороженым угостить, ручку новую купить, стерку и так далее», — написала одна из фолловеров.

«Я думаю, дело не в том, что я скупой, а в том, что мы изначально совершили ошибку и в общем ни в чем не отказывали — все у них есть», — ответил Шепелев.

Журналист и его новая возлюбленная Екатерина Тулупова вместе уже пять лет. Они познакомились в детском саду и теперь вместе воспитывают Платона и дочь Тулуповой Ладу от прошлых отношений. как пишет 7Дней.ru, в марте у пары появился общий ребенок, мальчика назвали Тихоном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Шепелев поздравил избранницу с пятой годовщиной отношений.

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