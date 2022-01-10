Митя Фомин рассказал, как прийти в форму после новогодних праздников

Певец Митя Фомин в интервью 5-tv.ru рассказал, как привести себя в форму и начать рабочую неделю после продолжительных новогодних праздников.

«Это вопрос опыта и тренировок. Сегодня я прилетел с каникул, которые провел в Турции. За ночь у меня было три перелета, я преодолел более четырех тысяч километров. Сейчас я отработал концерт и могу сказать, что миссия выполнена», — похвалился артист.

Он дал совет — в первый рабочий день и накануне полностью отказаться от всех раздражителей, которые могут сбить с рабочего настроя.

«Ограничить себя в общении, меньше смотреть программы и слушать музыку, чаще быть на связи с людьми, с которыми будешь работать», — порекомендовал Фомин.

Также он отметил, что перед работой важно позаботиться о внешнем виде, привести себя в порядок — принять ванну или душ, провести косметические процедуры. Певец считает, много есть в первые рабочие дни не стоит.

«Главное — хорошее настроение. Нужно вытягивать себя за волосы! Если что-то не так или вам испортили настроение, нельзя поддаваться этому ни в коем случае. Нужно знать, что у вас специальная миссия, и не давать себя тревожить», — заключил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Митя Фомин перед Новым годом пережил операцию.