Глупо и опасно: хирург рассказала, к чему приводит ставший модным термаж

Подводные камни популярной процедуры, предлагаемой в качестве альтернативы пластической операции, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru раскрыла врач-косметолог, пластический хирург Мария Беллини.

Как можно дольше оставаться молодыми — мечта многих. Некоторые для ее исполнения обращаются к натуральным маскам и массажу; другие — к более радикальному воздействию, «стирая» следы старения при помощи хирургического вмешательства или аппаратной косметологии. В ход идут микротоки, ультразвук, жидкости, газ, вакуум и лазер. На базе последнего работает и популярный сегодня термаж. Чем опасна эта модная процедура, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала врач-косметолог, пластический хирург Мария Беллини.

«Термаж — это способ лифтинга тканей лица с помощью радиочастотного монополярного воздействия на дерму», — дала определение врач-косметолог.

Термолифтинг подразумевает прогрев подкожного слоя, вследствие чего происходит уплотнение белка коллагена. Соответственно, основными показаниями к процедуре являются возрастные изменения, обусловленные ослаблением коллагеновых волокон, из-за чего происходит потеря эластичности кожи и ее обвисание.

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По механизму воздействия и проведения процедуры термаж считается родственным не менее распространенному RF-лифтингу, их существенное отличие — температура нагрева тканей. Термаж проводят в пределах 60 градусов, а RF-лифтинг — 70. И то, и другое - много. Именно тонкая грань между омолаживающим эффектом и риском ожога не позволила обеим процедурам получить распространение в Европе, в некоторых странах они даже запрещены. Поэтому за границей чаще используются проверенные временем и пациентками такие аппаратные методики, как микротоковая терапия, электро- и фонофорез, а также миостимуляции.

Хирург подчеркнула, что любой тепловой нагрев приводит к изменениям кожных покровов и самой структуры дермы.

«Любой температурный нагрев, который нам предлагают с целью сокращения кожного лоскута, в любом случае производит ожог ткани, вызывая изменение ее структуры и процесса выработки коллагена. Не стоит слепо доверять специалистам, говорящим о „стимуляции неоколлагенеза“: на самом деле происходит просто спайка — контролируемый ожог», — раскрыла хирург механизм методики термажа.

Пластический хирург заявила, что новомодная процедура не является панацеей на пути к вечной молодости, давая отсрочку старению лишь на короткое время.

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