Харламова положили под капельницу из-за температуры под 40 градусов: «Бред пошел»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 7 360

Гарика Харламова положили под капельницу из-за температуры под 40 градусов

Харламова положили под капельницу из-за температуры под 40 градусов: «Бред пошел»

Фото: Instagram @garikkharlamov

Еще этим утром резиденту Comedy Club было не так плохо: он даже смог спеть подписчикам песню про гей-клуб. Правда, выглядел при этом отекшим и сонным.

Юмориста Гарика Харламова положили под капельницу из-за температуры, почти достигшей 40 градусов по Цельсию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото в качестве доказательства.

«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. <…> Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошел… Не болейте!» — пожелал резидент Comedy Club.

Instagram @garikkharlamov

Еще этим утром комику было намного лучше. Он даже спел песню про гей-клуб во время болезни, исполнив ее под музыку композиции «Се ля ви» Валерия Меладзе. Правда, текст заменил на свой собственный — Харламов в шутку рассказал о герое, который всю жизнь имел традиционную ориентацию, а после посещения гей-клуба под названием «Се ля ви» стал ухаживать за мужчинами.

«Песня не несет никакого смысла, кроме набора слов под известный мотив. Исполнено с температурой 37,7!» — объяснил сомнительный творческий порыв артист.

Харламов считает, что обычно больным прощают любые выходки. Поэтому он решил, что его подписчики с пониманием отнесутся к композиции. Поклонники в ответ пожелали артисту скорейшего выздоровления. На видео он выглядел сонным и отекшим.

 
 
 
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Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

«Выздоравливайте скорее!»

«Вот я тоже сейчас болею и прекрасно вас понимаю. Скорейшего выздоровления, Гарик», — наперебой писали поклонники.

Помимо песни, видеообращение юмориста содержало лирический монолог о болезнях. Харламов призвал подписчиков следить за своим здоровьем и не пытаться специально заболеть.

«Вот если вы решили: а дай-ка я поболею — лучше не надо. Во-первых, это неприятно. А во-вторых, дико скучно», — рассказал артист.

В последние дни Харламов страдает от тяжелой болезни, из-за которой пропускает многие мероприятия и встречи. Юморист в своей социальной сети рассказал, что помимо коронавируса в мире остались ангина и грипп. Вероятнее всего, одним из них и болен Гарик. Из-за болезни комик даже не смог как следует поздравить свою родную дочку с днем рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарик Харламов познакомил дочь с возлюбленной Катериной Ковальчук.

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