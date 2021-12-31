Все серьезно: Гарик Харламов познакомил дочь с возлюбленной Катериной Ковальчук

Роман популярного комика с партнершей по сериалу «Гусар» набирает обороты. Может быть, и свадьба не за горами?

Роман Гарика Харламова с красавицей Катериной Ковальчук вышел на новый уровень. Судя по всему, у пары серьезные отношения, ведь шоумен уже познакомил свою избранницу со своей дочерью от Кристины Асмус.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала ролик из самых ярких моментов уходящего года. На одном из кадров Ковальчук и семилетняя Анастасия запечатлены на совместной прогулке.

Instagram @katerinakovalchyk

Кроме того, несколько месяцев назад избранница популярного комика встретилась с его мамой, пишет StarHit.ru.

Поклонники давно подозревали романтические чувства между партнерами по сериалу «Гусар», однако сами актеры никак эти слухи не комментировали.

Тайное стало явным только осенью, когда Харламов появился на открытии своего ресторана в компании Ковальчук. Многие, увидев первые совместные снимки пары, заметили, что комедийный артист определенно питает слабость к прекрасным девушкам одного и того же типажа, ведь Ковальчук внешне очень напоминает бывшую жену Харламова.

К слову, экс-супруга знаменитости после расставания с юмористом не страдает от одиночества. Недавно Асмус призналась, что познакомила своего нового бойфренда с семьей.

Однако личность того, кто завоевал сердце и расположение звезды «Интернов» для широкой публики остается загадкой. По словам самой актрисы, ее ближайшее окружение хорошо знает нового мужчину, а вот демонстрировать его в соцсетях она не намерена.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Харламов с друзьями высмеял в шоу бывшую жену.