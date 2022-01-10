В настоящее время ее перевели в реанимацию.
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова госпитализирована в Москве с инсультом. По данным 5-tv.ru, актриса пожаловалась на сильное головокружение и повышенное давление.
Медики направили звезду на МРТ головного мозга, которая показала инсульт. Состояние Прокловой оценивается как средней тяжести. Сегодня ее перевели в отделение реанимации.
Информация уточняется.
Поргина вопреки ожиданиям поддержала попавшую в реанимацию Проклову
Звезда советского и российского кино в последнее время появляется в СМИ в рамках скандала о так называемом харассменте. Актриса призналась, что подверглась в начале своей карьеры сексуальным домогательствам.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Елена Проклова призналась, что у нее был роман с ныне покойным режиссером Олегом Табаковым, когда ей было 15 лет.
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