Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова госпитализирована в Москве с инсультом. По данным 5-tv.ru, актриса пожаловалась на сильное головокружение и повышенное давление.

Медики направили звезду на МРТ головного мозга, которая показала инсульт. Состояние Прокловой оценивается как средней тяжести. Сегодня ее перевели в отделение реанимации.

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Звезда советского и российского кино в последнее время появляется в СМИ в рамках скандала о так называемом харассменте. Актриса призналась, что подверглась в начале своей карьеры сексуальным домогательствам.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Елена Проклова призналась, что у нее был роман с ныне покойным режиссером Олегом Табаковым, когда ей было 15 лет.