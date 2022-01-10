Поргина неожиданно поддержала попавшую в реанимацию Проклову

Вдова Николая Караченцова, которая ранее критиковала актрису за откровения о домогательствах к ней в юном возрасте со стороны Павла Табакова, теперь очень переживает за знаменитость.

Актриса Людмила Поргина назвала возможные причины госпитализации коллеги Елены Прокловой с инсультом, а также высказала слова поддержки в ее адрес. Эксклюзивный комментарий вдова Николая Караченцова дала 5-tv.ru.

«Господи боже мой, бедненькая. Бедненькая моя девочка, господи. Как же жалко-то», — в сердцах отреагировала на известие о госпитализации Людмила Поргина.

По ее словам, в последнее время Елена Проклова прекрасно выглядела, часто выходила в свет, у нее все было нормально. При этом вдова Николая Караченцова назвала возможные причины инсульта у актрисы.

«Знаете, что это могло быть? Перепад давления. Видите, как упало давление — потеплело, а потом резко опять стало подниматься. Может быть, это подействовало. Знаете, у каждого свои сосуды. Я не хочу думать, что это связано с личной жизнью. Я думаю, что это физиологическая реакция на природные перепады», — сказала вдова Людмила Поргина.

Она отметила, что едва ли кто-то мог обидеть или оскорбить Проклову, потому что они обе «девчонки бойцовские» и «умеют держать удар». В заключение Поргина пообещала, что будет следить за состоянием здоровья своей коллеги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова госпитализирована в Москве с инсультом. Перед этим актриса пожаловалась на сильное головокружение и повышенное давление.

В прошлом году знаменитость попала в скандал после заявления о том, что стала жертвой домогательств со стороны известнейшего советского и российского режиссера Павла Табакова в юном возрасте. Тогда Людмила Поргина осудила коллегу за подобные воспоминания.