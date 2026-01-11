Константин Хабенский отмечает 54-й День рождения

Важную победу сегодня празднует человек, которого любит вся страна. Константин Хабенский отмечает юбилей. Знаменитому актеру исполнилось 54 года. Мало кто знает, что на заре своей карьеры — еще до «Убойной силы» и «Дозорной» саги — он играл на сцене тигра из Винни-Пуха, и дети кричали ему не уходи. Связана с детьми и его нынешняя деятельность.

Молодой, дерзкий, с пышной шевелюрой и гитарой. Он можно сказать случайно оказался на сцене студии-театра «Суббота». Туда Константина Хабенского в конце 80-х вместе с друзьями-металлистами пригласили буквально с улицы.

«Мы особо не думали, что кто-то придет, а они пришли. Среди этой молодежи был вот и костя. Они были какие-то хиповатые, с какими-то крысами, Юрий Саныч их прозвал крысятники», — говорит заместитель директора и актриса театра суббота Татьяна Кондратьева

Еще в начале своей карьеры будущий популярный актер помогал «выйти из сумрака» и работал осветителем сцены. После чего и сам решился выйти на сцену исполняя роли в массовке.

Тогда начинающий актер по прозвищу Кот, еще не играл адмиралов и борцов с темными силами, его первые роли — это Петруша из спектакля «Крепостные актерки» и Тигра из Винни-Пуха.

«И когда они кланялись, дети хватали его и кричали тигра останься! Он был невероятно хорош. Энергетика совершенно потрясающая!» — рассказывает актер и режиссер театра «Суббота» Владимир Абрамов.

Энергетики Хабенского хватило, чтобы получить актерское образование, служить в театре Ленсовета, а позже «пробивать» экраны. В начале «нулевых» страна влюбилась в молодого оперуполномоченного Игоря Плахова из «Убойной силы». Затем актер заявил о себе в Голливуде снявшись в «Дневном Дозоре» и «Ночном Дозоре» Тимура Бекмамбетова.

Дебют Хабенского в качестве режиссера — был настоящим вызовом. Киноленте «Собибор», рассказывающей об ужасах лагеря смерти для евреев аплодировали даже в Берлине.

Сейчас в своем графике Константину Хабенскому сложно найти время даже на короткое интервью. Он их почти не дает. Активно снимается в кино, ставит спектакли и руководит легендарным МХТ имени Чехова. Но большую часть времени в его жизни, все же занимает благотворительность.

«Моя жена попала в мягко говоря неприятную ситуацию, и чтобы не зацикливаться на этом мы начали помогать детям, с таким же диагнозом», — говорил Константин Хабенский.

Фонд работает с 2008 года, и за эти без малого 15 лет помог более чем трем тысячам детей.

«Он готов на очень многое ради кого-то. Но этого сразу не увидишь, потому что это не то чувство, о котором будешь кричать. Да и не Нужно. Костя он очень трепетный и хороший друг», — рассказывает российский актер театра и кино, друг Константина Хабенского Андрей Зибров.

Он смог объединить детей, которым помогает фонд, и воспитанников своих творческих студий в уникальном проекте «Поколение Маугли». Выручка от спектаклей идет на благотворительные цели. То есть дети учатся помогать другим детям и это, пожалуй, самая важная роль, которую Константин Хабенский блистательно играет в жизнях тех, кто в этом нуждается.