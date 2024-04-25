«Покрыла» голову и покорно опустила глаза: Прилучный прилюдно унизил Брутян

Образ самой гармоничной и романтичной пары российского шоу-бизнеса дал трещину на кинопремьере.

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян не сумели сохранить образ идеальной семейной пары. Гармония, трогательная нежность и безусловная любовь сменилась абьюзивными замашками на публике. Трещинку в картинке гармоничного брака журналисты «МК» обнаружили на премьере фильма «Неприличные гости». Властный глава семейства показал себя во всей красе во время интервью.

Первым, что бросилось в глаза гостям мероприятия, стал наряд Зепюр Брутян — необычного кроя черное платье с подобием капюшона. Актриса выглядела так, будто специально «покрыла» голову. Кроме того, ответы супругов на вопрос о секретах успешной семейной жизни оказались неожиданными. То есть слова-то верные, как по инструкции, а вот поведение… Вызвало недоумение.

Когда Брутан попыталась ответить на вопрос о том, бывает ли Прилучный похож на своего героя из «Неприличных гостей», муж тут же ее приструнил, не дав сказать ни слова. Камеры фотографов поймали растерянный взгляд артистки, но она быстро оправилась и выплыла с помощью штампов вроде «в семье надо уметь слышать, слушать и поддерживать». И подчеркнула, что в ее доме эти правила работают, и все очень счастливы.

Актеры воспитывают годовалого сына Микаэля, оба активно занимаются карьерой. Через несколько месяцев после родов Брутян вернулась на сцену и съемочную площадку. Как отметила Зепюр, о втором малыше они пока не думают, так как хотят сначала подрастить того, что в наличии. А уж когда станет попроще и посвободнее, можно и пополнение обсуждать.

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