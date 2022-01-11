Тревожный сигнал: о чем свидетельствует короткий сон человека?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 105

Ученые назвали нехватку витамина D причиной короткого сна человека

Тревожный сигнал: о чем свидетельствует короткий сон человека?

Фото: Depositphotos / photographee.eu

Иностранные исследователи заявили о необычной взаимосвязи между режимом сна и отдыха и запасом важных элементов в организме. А вы догадывались?

Организм человека устроен хитрым способом: если что-то идет не так — он всегда подаст сигнал. Например, мало кто задумывается об истинных причинах короткого, прерывистого сна. В подавляющем большинстве случаев ни о каком стрессе речи не идет. Все дело в нехватке полезных элементов, пишет Daily Express.

Эксперты китайского Университета Циндао провели большое исследование, посвященное признакам дефицита витамина D. Ученые отмечают: чаще всего нехватка этого элемента провоцирует развитие хронической усталости, постоянной ломоты в костях и мышечных спазмов, резкую смену настроения. Но в отдельных случаях люди даже не могут заснуть — эффект неожиданный и малоприятный.

Что нужно делать, если недостаток важного вещества подтвердили и анализы? Срочно восполнять! Сделать это можно следующими способами:

  • При помощи БАДов и лекарственных препаратов, назначаемых врачами;
  • Употреблять в пищу больше жирной рыбы: скумбрии, лосося, сардины, сельди, а также печени трески;
  • Регулярно пить коровье молоко, есть яичные желтки и грибы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о каких заболеваниях свидетельствует неприятный запах изо рта и как витамин D помогает в профилактике заражения COVID.

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