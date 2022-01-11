Елена Проклова: «Меня выводят из критического состояния»

Лежащая в реанимации после инсульта актриса Елена Проклова дала 5-tv.ru эксклюзивный комментарий о своем состоянии. Она отметила, что медикам приходится выводить ее из «критического состояния».

«У меня замечательные врачи, меня выводят из критического состояния, я думаю, что все будет нормально. Самое главное, что не повреждены ни двигательные способности, ни интеллектуальные — уже повторила все свои роли. А дальше — то, что вестибулярный аппарат поврежден, — это все поддается лечению, чем мы сейчас и занимаемся», — рассказала артистка.

Елена Проклова также поблагодарила всех за беспокойство о ее самочувствии и уточнила, что врачи не дают ей пользоваться телефоном. Выдают его только на несколько минут, чтобы связаться с близкими и родными.

Как сообщает РИА Новости, Елену Проклову уже перевели из реанимационной в обычную палату. Состояние заслуженной артистки России оценивается как «тяжелое, но стабильное». Под наблюдением актриса пробудет несколько недель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж разбитой инсультом Елены Прокловой резко высказался о ее госпитализации.