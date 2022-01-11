Елена Проклова: «Меня выводят из критического состояния»

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 10 603

Попавшая в реанимацию актриса рассказала, какие повреждения нанес ее организму внезапный инсульт.

Фото, видео: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova, 5-tv.ru

Лежащая в реанимации после инсульта актриса Елена Проклова дала 5-tv.ru эксклюзивный комментарий о своем состоянии. Она отметила, что медикам приходится выводить ее из «критического состояния».

«У меня замечательные врачи, меня выводят из критического состояния, я думаю, что все будет нормально. Самое главное, что не повреждены ни двигательные способности, ни интеллектуальные — уже повторила все свои роли. А дальше — то, что вестибулярный аппарат поврежден, — это все поддается лечению, чем мы сейчас и занимаемся», — рассказала артистка.

Елена Проклова также поблагодарила всех за беспокойство о ее самочувствии и уточнила, что врачи не дают ей пользоваться телефоном. Выдают его только на несколько минут, чтобы связаться с близкими и родными.

Как сообщает РИА Новости, Елену Проклову уже перевели из реанимационной в обычную палату. Состояние заслуженной артистки России оценивается как «тяжелое, но стабильное». Под наблюдением актриса пробудет несколько недель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж разбитой инсультом Елены Прокловой резко высказался о ее госпитализации.

-13° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
74.84
-0.29 84.88
-0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
Врачам удалось спасти телеведущую Киру Прошутинскую
14:53
Из секс-бомбы в тихоню? Психолог оценил влияние на Волочкову нового избранника
14:33
Песков заявил, что Россия легко обойдется без американских посудомоек
14:27
Историческое здание полыхает в центре Петербурга. Есть угроза взрыва
14:24
Талантливые актеры и просто красавцы: Что стало с секс-символами разных эпох?
14:21
Елена Проклова: «Меня выводят из критического состояния»

Сейчас читают

Лечение Хлебниковой от ожогов йодом сочли опасным: «Может усугубить ситуацию!»
Проклова подробно рассказала о своем состоянии: «Наилучший вариант инсульта»
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год