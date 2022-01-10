Бывший муж разбитой инсультом Прокловой резко высказался о ее госпитализации

Бизнесмен Андрей Тришин отметил, что об актрисе есть, кому позаботиться.

Новость о том, что заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова оказалась в больнице с инсультом стала настоящим шоком для друзей и поклонников знаменитости. Цветущая и энергичная актриса всегда вела активный образ жизни и на здоровье не жаловалась. Об этом рассказал экс-супруг артистки, бизнесмен Андрей Тришин, с которым она развелась в 2015 году после 30 лет брака.

Он отметил, что воспринял известие о госпитализации бывшей жены вполне спокойно и, хотя и беспокоится о ее здоровье, уверен, что о ней есть кому позаботиться.

«А мне надо подпрыгивать или что делать? Я беспокоюсь, конечно. Но как я могу связаться с врачами, если даже не знаю, где она лежит? Да и кто из врачей у нас готов общаться? У нас немного не та медицина, чтобы родственникам что-то докладывали. А тем более, не родственникам… Я думаю, там есть, кому позаботиться. Есть старшая дочка, есть младшая — никаких проблем», — высказался бизнесмен в интервью сайту KP.RU.

Он также добавил, что за жизнью экс-супруги не следит, ведь они давно расстались.

«Я знаю, что Лену госпитализировали, а чего да как — я не в курсе. Как не в курсе? Ну, во-первых, я в другом городе, за две тысячи километров от Москвы. Во-вторых, мы все-таки разведены. Что еще тут можно сказать?» — поинтересовался Тришин.

Между тем, агент актрисы Наталия Соболь не смогла сообщить никакой конкретной информации о состоянии знаменитости.

«Я ничего не знаю про Елену Игоревну», — отметила представитель Прокловой в интервью «Газете.ру».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Елена Проклова была госпитализирована в одну из московских больниц. По имеющейся информации, у нее неожиданно ухудшилось самочувствие — началось головокружение и поднялось давление. Медики направили звезду на МРТ головного мозга. По результатам обследования подтвердился инсульт. Артистку перевели в реанимацию. Это подтвердила сама знаменитость.

Актриса Елена Проклова была замужем трижды. Первым супругом стал режиссер-документалист Виталий Мелик-Карамов. В браке родилась первая дочь звезды отечественного кино Арина. Однако сохранить отношения не удалось и спустя четыре года супруги расстались.

Вторым избранником артистки стал человек не из творческой среды — врач Александр Дерябин. Вторая попытка создать крепкую семью также закончилась разводом, причем вновь спустя четыре года после свадьбы.

С третьим мужем бизнесменом Андреем Тришиным Проклова прожила гораздо дольше. Они были вместе уже десять лет, когда у них родилась общая дочь Полина. Казалось, что они счастливы.

Однако в конце 2015 года актриса объявила о разводе. Как оказалось, некоторое время супруги скрывали разлад в семье. Сама актриса признавалась, что в глубине души чувствовала, что они с мужем слишком разные люди едва ли не с самого начала их отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что невролог рассказал о возможной причине инсульта у 68-летней Прокловой.