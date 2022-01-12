Смертельная опасность: как хронический стресс «убивает» организм человека

Переизбыток кортизола бьет по самым слабым точкам организма — будто опытный снайпер. Медицинские подробности этого процесса 5-tv.ru рассказала эндокринолог Алена Барредо.

Усталость и нервозность стали неотъемлемой частью жизни современного человека, старающегося успеть как можно больше в короткие сроки. Однако их перетекание в хронический стресс может не только серьезно испортить самочувствие и настроение, но и нанести смертельный вред. Эндокринолог Алена Барредо в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как борьба с кортизолом истощает организм.

«Этот гормон (кортизол. — Прим. ред.) придуман для каких-то острых, стрессовых ситуаций — для кратковременного стресса. Это реакция „бей и беги“, но если же реакция входит в хроническую длительную форму, то этот гормон, конечно же, дает нам негативные влияния на организм», — объяснила специалист.

Барредо также подчеркнула, что кортизол запускает ряд реакций, на урегулирование которых человеческое тело затрачивает множество ресурсов.

«В норме кортизол повышает сахар в крови для того, чтобы мобилизовать энергетический баланс; для того, чтобы эта глюкоза пошла на синтез энергии в клетки. Также кортизол повышает давление, плюс там добавляются гормоны: адреналин, норадреналин, стрессовые гормоны, гормоны надпочечников. И в этот момент снижаются гормоны половые», — рассказала медик.

Какие процессы в организме нарушает хронический стресс

И это — далеко не полный список процессов, запускаемых гормоном стресса. Он бьет и по белковому обмену, снижая синтез и разрушая белки для придания дополнительной энергии механизму. В итоге «бей и беги» становится эффективнее.

Но если такие встряски происходят на регулярной основе длительное время, то организму грозит опасность. В частности, если кортизол постоянно разрушает белки, то это делает уровни сахара и холестерина стабильно высокими. В ответ на это организм начнет вырабатывать инсулин, чтобы сбросить опасный уровень сахара, и, как следствие, произойдет прибавка в весе.

«Инсулин — гормон, который запасает, откладывает жир в различные места. Особенно в верхнюю половину туловища: это живот, это грудь, это руки и ноги, — пояснила специалист, — Из-за того, что снижается белковый обмен на фоне кортизола, руки и ноги будут худые, потому что будут разрушаться белки».

Давление будет высоким, а сексуальное влечение слабым

По словам эндокринолога, хронический стресс идет рука об руку с высоким давлением. Кортизол провоцирует спазм сосудов, который может вылиться в серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Последним также угрожает повышение холестерина из-за проблем липидного обмена. Пострадают и эндокринные железы.

«При высоком кортизоле снижается синтез гормона щитовидной железы, потому что идет нарушение именно конверсии неактивного гормона Т4 в активный гормон Т3 в тканях и получается гипотиреоз, плюс будет отечный синдром».

От хронического стресса пострадает желудочно-кишечный тракт, а также половая жизнь такого пациента. Кортизол перетягивает на себя все силы организма, снижая выработку тестостерона и эстрогена.

«Гормоны, которые в большей степени отвечают не только за репродуктивную функцию, но и за эластичность сосудов, за хорошее давление. Если будут снижены эстрогены, то опять же повысится давление, и вот патологический круг замкнулся», — рассказала Барредо.

Почему кортизол делает людей раздраженным

Вместе с этими гормонами будет падать уровень прогестерона, который важен не только для продолжения рода, но и для стабильности настроения и удовлетворения.

«Человек с хорошим прогестероном не будет в таком раздражительном состоянии, — пояснила медик, — При снижении прогестерона как раз будет раздражительность, плаксивость и так далее».

Все эти негативные изменения, спровоцированные одним единственным гормоном стресса, могут обернуться не только опасными заболеваниями, но и смертью при наличии хронических проблем со здоровьем. Важно не пускать подобные состояния на самотек и обращаться за медицинской помощью во избежание трагедии.

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