Под властью ретроградной Венеры: астролог назвала лучшие дни для посещения салона красоты

Под воздействием ретроградных Меркурия и Венеры очень сложно тщательно все планировать. Иначе эти планеты могут омрачить жизнь во второй половине января. Одним из важных дел является поход в салон красоты — если неправильно выбрать день его посещения, то есть риск за это серьезно поплатиться — как морально, так и материально. Но если пойти в правильный день, то результат превзойдет ожидания. Помочь в выборе помогла астролог Оксана Воронина.

Окрашивание волос

Чтобы сохранить цвет ваших волос, следует выбрать следующие даты:

13, 14, 15 (до 19:00) января.

Если вы решили мелироваться или стать блондинкой, то вам подойдут:

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31 января.

Стрижка волос

Чтобы ваши волосы стали крепче и росли гораздо быстрее, то для похода в салон красоты стоит выбрать:

13 и 14 января.

Если вы хотите сохранить сделать короткую стрижку или сохранить длину волос, вам подойдут:

19, 20 (с 17:00), 21, 22, 23, 24, 27 (с 11:00), 28, 29 (с 12:00) января.

Чтобы нарастить волосы и ресницы вам подойдут следующие дни:

13, 14, 18, 19, 20 (с 17:00), 21, 22, 23, 24, 27 (с 11:00), 28 января.

Ухаживание за ногтями

Делать маникюр и педикюр следует:

13, 14, 15 (до 19:00), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 января.

Для ухаживания за вашими ногтями или легкого пилинга подходят следующие дни:

13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 января.

Вы сможете получить удовольствие от эпиляции в эти дни:

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 (после 13:00) января.

Прочие косметологические процедуры

Татуаж, перманентный макияж и первичные уколы красоты в первый месяц 2022 года лучше не делать совсем. Также не стоит посещать стоматолога, посоветовала астролог

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