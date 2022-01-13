Волочкова пожаловалась, что бойфренд Сережа дважды устроил ей «большую проблему»

Новый бойфренд Анастасии Волочковой, которого она ласково зовет Сережей, дважды устроил ей «большую проблему» во время совместного отдыха на Мальдивах. Дело в том, что он делает слишком живописные фото своей избранницы на фоне голубого моря и белого песка! Да еще и так много, что бедная балерина не может выбрать одно, и приходится выкладывать по несколько постов с целыми сериями снимков. Сил уж нет, а приходится!

«Люди. У меня большая проблема. И создал мне ее Сережа. Он мне делает столько красивых снимков, что я не знаю, как их все отсортировать, что с таким количеством делать и как их все разместить… Как же быть?!» — пишет селебрити.

Танцовщица решила посоветоваться с подписчиками, что делать с неугомонным Сережиным талантом — продолжать спам или завести в разделе сторис отдельный сборник фотографий с возлюбленным под названием «Настя и Сергей».

В первом же комментарии подписчица объяснила Волочковой, что не нуждается в ее снимках. Лучше бы отдыхала, говорит, а не в соцсетях пропадала. Балерина не ответила, а спустя некоторое время продолжила публиковать.

Instagram @volochkova_art

«Я так люблю Мальдивы! В такой райской красоте я черпаю силы, энергию, наполняю душу новыми эмоциями. Это мой 18-й визит на Мальдивы за десять лет. Я сюда — как на дачу. Этот приезд самый счастливый по эмоциям. Я радуюсь каждому мигу! Моя душа светится от радости… Опять не смогла выбрать одно фото, залила три», — констатировала звезда.

Как пишет Газета.ру, с разведенным 44-летним Сергеем, управляющим банным комплексом в Подмосковье, она познакомилась на съемках новогодней передачи «Давай поженимся». Главная героиня шоу выбрала другого мужчину, а предприимчивый банщик тем временем вскружил голову балерине. Новый год Сергей и Анастасия встретили вместе, а потом улетели на Мальдивы.

Незадолго до появления Сережи у Анастасии Волочковой был Володя — мужчина серьезный, молчаливый, но делавший знаменитость невероятно счастливой. Так она сама говорила. Однако не успела пресса пересчитать бывших жен Владимира, его и след простыл. И ни слова о расставании балерина не сказала.

Ранее астролог Артемий Никара объяснял 5-tv.ru, почему Волочкова зря рассталась с прошлым ухажером и почему новый ее роман обречен.