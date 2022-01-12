Зря бросила Володю! Астролог рассказал, почему новый роман Волочковой обречен
Имя избранника не сулит этому союзу ничего хорошего.
Фото, видео: Instagram @volochkova_art, 5-tv.ru
Балерина Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом в компании нового ухажера. Банщика Сергей эпатажная блондинка встретила в шоу «Давай поженимся!» и на новогодние праздники парочка улетела на Мальдивы. Звезда сильно заметно похорошела и просто сияет от счастья в крепких объятиях возлюбленного.
Однако есть вероятность, что этот союз пополнит список прошлых непродолжительных романов Волочковой. Причина тому — имя нового избранника, объяснил 5-tv.ru астролог и эзотерик Артемий Никара.
Как отмечает эксперт, женщина с именем Анастасия обычно энергичная, целеустремленная, харизматичная и муж ей должен соответствовать.
«Для замужества Анастасии больше всех подходят мужчины с именами Владимир, Александр и Вадим. Такие мужчины обладают сильным, волевым характером», — считает астролог.
По его словам, знаменитость с таким спутником жизни — мужественным и надежным — будет чувствовать себя, как за каменной стеной. Также специалист по эзотерике уточнил, с кем у балерины вряд ли сложатся долговременные отношения.
«Неудачный брак будет с Петром, Семеном и Сергеем», — отметил Никара.
Из секс-бомбы в тихоню? Психолог оценил влияние на Волочкову нового избранника
Как известно, до появления банщика из Подмосковья, балерина рассказывала о другом своем увлечении. Мужчину по имени Владимир еще этой осенью она нежно называла «мой Володечка», ездила с ним в храмы и призывала всех радоваться ее счастью.
Звезда даже вступала в полемику с его бывшими возлюбленными и просила не докучать ей истериками. В какой момент и что именно пошло не так, остается загадкой. Однако ближе к зиме водитель Володя перестал появляться в соцсети балерины, которая теперь, кажется, увлеклась всерьез.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что психолог оценил влияние на Волочкову нового избранника.
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