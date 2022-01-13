Очень вкусно и всего за 10 минут: рецепт турецких лепешек от шефа Емельяненко
Лепешка с ароматным мясом, готовящаяся всего десять минут, вряд ли оставит кого-то равнодушным.
Фото, видео: YouTube @Шеф-повар Василий Емельяненко
После бесконечной череды гостей и готовок на новогодних праздниках хочется отдохнуть и побаловать себя чем-то вкусным и несложным. Для приятного диванного перекуса отлично подойдет рецепт турецких лепешек от шеф-повара Василия Емельяненко.
Турецкая закуска с пряным фаршем и томатами готовится очень быстро — всего десять минут.
Ингредиенты
Армянский лаваш — 2 листа;
Говяжий фарш — 300 граммов;
Помидоры — 2 штуки;
Зира — треть чайной ложки;
Кориандр в зернах — половина чайной ложки;
Паприка — 2 чайные ложки;
Соль/перец — по вкусу;
Растительное масло — чайная ложка;
Сельдерей — четыре листочка;
Лук — 1 штука;
Петрушка — 50 граммов;
Чеснок — зубчик по вкусу.
Способ приготовления
Выкладываем в подготовленную ступку кориандр и зиру, щепотку соли и перетираем толкушкой специи в труху. После этого нужно высыпать получившуюся смесь в одну миску с фаршем.
В оригинальном рецепте турецких лепешек обязательно большое количество черного перца, однако в этом случае можно его добавлять по вкусу.
Далее необходимо мелко-мелко нарезать помидоры, можно даже использовать блендер. Так же мелко покрошить листики сельдерея. Получившуюся кашицу добавить в фарш.
После этого нужно покрошить пучок петрушки без веток — только листики. Вместе со свежей зеленью добавить в фарш паприку.
Если вы являетесь поклонником чеснока, то смело мелко режьте зубчик и кидайте его в получившуюся смесь. Если нет, то пропускайте этот пункт и переходите к натиранию луковицы на крупной терке.
Получившуюся кашицу нужно помешать с солью, чтобы убрать лишний сок. После можно добавлять лук в фарш с капелькой растительного масла.
Начинка готова, самое время достать лаваш. Аккуратно порежьте листы на две части и распределите их на противне, предварительно застеленном пергаментом для выпекания.
Размажьте по лавашу фарш тонким слоем, оставив небольшой зазор по краям, чтобы избежать пригорания. Запекайте получившееся блюдо при 200 градусах в духовке пять-семь минут. Доставайте по готовности фарша, после чего разрежьте лаваш на небольшие полоски и можете подавать блюдо к столу. Приятного аппетита!
Ранее 5-tv.ru писал о фантастическом рецепте пирога без теста и муки от шефа Ивлева.
Читайте также
85%
0.04 85.46
0.79
Нашли ошибку?