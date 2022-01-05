Мясное лакомство к Рождеству: Рецепт от шеф-повара Василия Емельяненко

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 026

Приготовление террина считалось настоящим искусством, ведь французское блюдо раньше включало в себя около 200 ингредиентов.

Фото, видео: YouTube @ Шеф-повар Василий Емельяненко

Как и на Новый год, на Рождество принято накрывать большие столы, звать гостей и угощать вкусными и необычными блюдами. В преддверии православного праздника шеф-повар и кулинарный блогер Василий Емельяненко подготовил рецепт террина — француского блюда гурманов, которое раньше готовили почти из 200 ингредиентов. Но сейчас не стоит так заморачиваться, мясное лакомство с минимумом продуктов окажется ничем не хуже королевского рецепта.

Ингредиенты:

  • Свиная рулька — 1 штука
  • Свиное копыто — 2 штука
  • Лук — 1 штука
  • Морковь — 1 штука
  • Чеснок — 10 зубчиков
  • Сыро-копченый бекон — 6 ленточек
  • Лавровый лист — 3 штуки
  • Розмарин — маленькая веточка
  • Тимьян — 5 веточек
  • Черный перец
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Способ приготовления:

Для начала морковь и лук необходимо нарезать и опалить газовой горелкой. Далее их следует отправить в афганский казан, добавив туда лавровый лист, чеснок, тимьян, розмарин, черный перец и соль.

На свиной рульке нужно сделать несколько надрезов, а свиные копыта, как и морковь с луком, опалить горелкой и надрезать вдоль. Оба куска мяса отправить в казан и все залить литром воды. Поставить на плиту до закипания, а после еще час варить на медленном огне.

После мясо достать из казана, отделить его от костей и нарезать крупными кусками. В этот же момент на сковородке обжарить бекон. По словам шефа, это придаст блюду легкий аромат копчения.

Чеснок необходимо раздавить и залить горячим бульоном из казана. Мясо перемешать с мелконарезанным беконом и чесночным бульоном. Форму для запекания застелить пищевой пленкой и на нее выложить мясо. Сверху полить бульоном. Накрыть пленкой и отправить в холодильник примерно на 20 часов. Блюдо должно полностью застыть.

По истечению указанного времени можно его достать из холодильника и украсить зеленью. Подавать на стол лучше с горчицей и хреном. Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие еще блюда должны быть на столе в Рождество и сочельник.

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