Мясное лакомство к Рождеству: Рецепт от шеф-повара Василия Емельяненко

Как и на Новый год, на Рождество принято накрывать большие столы, звать гостей и угощать вкусными и необычными блюдами. В преддверии православного праздника шеф-повар и кулинарный блогер Василий Емельяненко подготовил рецепт террина — француского блюда гурманов, которое раньше готовили почти из 200 ингредиентов. Но сейчас не стоит так заморачиваться, мясное лакомство с минимумом продуктов окажется ничем не хуже королевского рецепта.

Ингредиенты:

Свиная рулька — 1 штука

Свиное копыто — 2 штука

Лук — 1 штука

Морковь — 1 штука

Чеснок — 10 зубчиков

Сыро-копченый бекон — 6 ленточек

Лавровый лист — 3 штуки

Розмарин — маленькая веточка

Тимьян — 5 веточек

Черный перец

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Способ приготовления:

Для начала морковь и лук необходимо нарезать и опалить газовой горелкой. Далее их следует отправить в афганский казан, добавив туда лавровый лист, чеснок, тимьян, розмарин, черный перец и соль.

На свиной рульке нужно сделать несколько надрезов, а свиные копыта, как и морковь с луком, опалить горелкой и надрезать вдоль. Оба куска мяса отправить в казан и все залить литром воды. Поставить на плиту до закипания, а после еще час варить на медленном огне.

После мясо достать из казана, отделить его от костей и нарезать крупными кусками. В этот же момент на сковородке обжарить бекон. По словам шефа, это придаст блюду легкий аромат копчения.

Чеснок необходимо раздавить и залить горячим бульоном из казана. Мясо перемешать с мелконарезанным беконом и чесночным бульоном. Форму для запекания застелить пищевой пленкой и на нее выложить мясо. Сверху полить бульоном. Накрыть пленкой и отправить в холодильник примерно на 20 часов. Блюдо должно полностью застыть.

По истечению указанного времени можно его достать из холодильника и украсить зеленью. Подавать на стол лучше с горчицей и хреном. Приятного аппетита!

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