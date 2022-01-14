Древнекитайский гороскоп: какая судьба и жизненный путь ждут каждый знак зодиака

В Древнем Китае как нигде умели с наибольшей точностью считывать звездные посылы. Но если в китайском гороскопе можно узнать все о характере, наклонностях и способностях по году рождения, то древнекитайский подскажет, что уготовила судьба, и какой жизненный путь ожидает человека.

Цзы (Рождение)

(22 декабря — 20 января)

Если вы родились в конце декабря — начале января, вы больше внимание уделяете себе. Благодаря чему, способны концентрироваться на чем-то одном, добиваясь в этом успеха. Жизненные неприятности преодолеваете стойко. Вам присуща проницательность и дар предвидения. Люди, рожденные до 7 января под знаком Крыса, более деловиты и энергичны, те, кто после 7 января под знаком Быка — сильны и уравновешенны.

Чоу (Развитие)

(21 января — 18 февраля)

Вы умны и всегда ищите новые возможности. Потому вы легки на подъем, собраться куда-либо за считанное время — это про вас. Вы по натуре лидер, поэтому окружая себя хорошими связями, быстрее добиваетесь успеха. Рожденные до 5 февраля под знаком Быка, отличаются спокойствием, силой и трудолюбием, те, кто после из-за влияния Тигра обладают более ярким характером и очень властны.

Инь (Сила)

(19 февраля — 20 марта)

Вы всегда открыты к новым знакомствам, общению и переменам в жизни. Но при этом питаете большие надежды. Если прикладываете усилия, обязательно достигаете успеха. Рожденные до 6 марта под знаком Тигра, личности яркие, страстные и властные, рожденные после 6 марта под знаком Кота или Кролика — беспокойные, скромные, но невероятно притягательные.

Мао (Открытая дверь)

(21 марта — 20 апреля)

Вы творческие личности. С легкостью приступаете к новым делам, но не всегда их завершаете. Вас переполняет энтузиазм, и вы стараетесь им заразить всех окружающих. Рожденные до 6 апреля под знаком Кролика, скромны и обворожительны, после 6 марта под знаком Дракона — более талантливы и обладаете веселым характером.

Чэнь (Движение)

(21 апреля — 21 мая)

Вы, обладая лидерскими качествами, всегда находитесь в центре внимания. Притягательны, чувственны, романтичны и эмоциональны. При общении с вами окружающие ощущают теплоту и душевность. Рожденные до 7 мая под знаком Дракона, жизнерадостны и талантливы, рожденные после под знаком Змея — расчетливы, скрытны и сдержанны.

Сы (Исполнение)

(22 мая — 21 июня)

Сы невероятно творческие личности. В желании успеть везде и всюду, они хватаются за разные направления. А благодаря широкому кругу общения, черпают новую информацию. Рожденные до 7 июня под знаком Змея, люди расчетливые и сдержанные, рожденные после под знаком Лошади — сильны, выносливы.

У (Равновесие)

(22 июня — 23 июля)

Ваша цель — прожить плодотворную и долгую жизнь. Потому для вас важна стабильность, расцвет и материальное благополучие. Вступая в отношения с вами, можно быть уверенным — позаботятся. Обладатели твердости, упорства и внутреннего стержня, рожденные до 8 июля под знаком Лошади, часто становятся душой компании. Рожденные после 8 июля под знаком Козы, скромны, просты и упрямы.

Вэй (Плоды)

(24 июля — 23 августа)

Находящимся рядом с вами людям, тепло, комфортно и спокойно. Древнекитайский гороскоп гласит — вы счастливы во всем: и в работе, и в личной жизни. Появившиеся на свет в этот период люди становятся хорошими родителями, отличаются отзывчивостью. Рожденные до 9 августа под знаком Козы, скромны, просты и упрямы. После — имеют знак Обезьяны. Они талантливы, но поведение зачастую бывает демонстративным.

Шэнь (Зрелость)

(24 августа — 23 сентября)

У вас на первом месте — удовлетворение собственных потребностей. Вы прагматики. Чаще всего, в брак вступаете в достаточно позднем возрасте. Те, кто родился до 9 сентября, находятся под знаком Обезьяны — изменчивы и талантливы. Рожденные после 9 сентября и находящие под знаком Петуха, храбры, терпеливы и трудолюбивы.

Ю (Закрытая дверь)

(24 сентября — 23 октября)

Вам важен отдых, здоровье и накопление внутренней энергии. Притягательны, общительны, а в семейной жизни верны. Рожденные до 9 октября и находящиеся под знаком Петуха, артистичны. Рожденные после 9 октября и находящиеся под знаком Собаки, скромны и эмоциональны.

Сюи (Разрушение)

(24 октября — 22 ноября)

У вас сильно развита интуиция, и вы обладаете решительностью, которая помогает бороться до конца. Ваш ориентир — духовные идеалы. Цените тепло, поддержку и родственные связи. Родившиеся до 8 ноября и находящиеся под знаком Собаки, воинственны, но при этом скромны. Рожденные после 8 ноября и находящиеся под знаком Кабана, любят наслаждение и отличаются спокойствием.

Хай (Убежище)

(23 ноября — 21 декабря)

Вы способны отказаться от старого в пользу нового и лучшего. Но при этом разборчивы. Перемен не боитесь, но только если они изменят жизнь в лучшую сторону. Рожденные до 8 декабря и находящиеся под знаком Кабана, наслаждаются жизнью и отличаются спокойствием. Рожденные после 8 декабря под знаком Крысы, беспокойны и деловиты.

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