Кельтский гороскоп: Как по дате рождения узнать свой цветок-талисман

Еще в древности кельты заметили, что у каждого дерева и цветка своя энергетика. И то или растение воздействует на человека совершенно по-разному. В кельтском гороскопе, который еще называют цветочным, 36 знаков. И зная дату рождения, можно узнать цветок, который станет для вас талисманом.

Горечавка желтая (1 января — 10 января)

Человек, родившийся в это время, целеустремлен, усидчив, трудолюбив и привык добиваться поставленных целей, несмотря на жизненные трудности. При этом он немного застенчив, скромен. Талисманом для него является горечавка желтая.

Чертополох (11 января — 20 января)

Люди, рожденные под знаком чертополоха, активны, суетливы, ответственно подходят к работе и порой агрессивны. Но в глубине души они очень ранимые. Из них получаются отличные друзья и верные супруги.

Бессмертник (21 января — 31 января)

Родившиеся под этим знаком, любят спорт и следят за своим здоровьем. Имеют чувство стиля, потому, одеваясь, стараются выбрать самое модное. И зачастую становятся объектом зависти. Но с легкостью справляются с окружающим их негативом, так как имеют сильный характер.

Омела (1 февраля — 10 февраля)

Вечнозеленое кустарниковое растение необычайно красиво, потому всегда пользуется популярность среди представительниц прекрасного пола. Рожденные в этот период, не созданы для рутинной и тяжелой работы, любят много гулять и веселиться. А ради любви готовы на самые невероятные поступки.

Красавка (11 февраля — 19 февраля)

Девушки, рожденные под знаком красавки, наделены красотой, потому добиться их взаимности мужчинам порой сложно. А мужчины наделены умом, проницательностью и трудолюбием. И женщины, и мужчины с талисманом красавки — отличные семьянины и успешные карьеристы.

Мимоза (20 февраля- 29 февраля)

Эти люди чувствительны, ранимы, их легко обидеть. Они капризны и жаждут постоянного внимания. Но это им не мешает быть ответственными и трудолюбивыми. Порой, чтобы добиться успеха, они жертвуют собой.

Мак (1 марта — 10 марта)

Родившиеся в этот период люди имеют яркую внешность и способны без труда завоевать внимание окружающих. В них сочетается любовь к земным радостям и склонность к азартным играм. Маки стараются не выделяться в коллективе. Семью стараются не создавать слишком рано, считая, что у них есть шанс и возможность встретить действительно достойную вторую половинку.

Лилия (11 марта — 20 марта)

Люди, рожденные под знаком лилия, таинственны и закрыты. Они не любят на показ выставлять личную жизнь. И стараются окружить себя такими же скрытными люди. Если лилия чего-то не хочет делать, то заставить трудно, но разбаловать человека можно с легкостью. Согласно кельтскому гороскопу, из таких людей получаются отличные экстрасенсы и астрологи.

Наперстянка (21 марта — 31 марта)

Вы наделены жизненной энергией, решительностью и проницательным умом. В сложных ситуациях способны быстро принимать решения. Ваша карьера чаще всего стремительно двигается вверх, а в личной жизни с вами трудновато, потому что вы стремитесь быть лидером в отношениях.

Магнолия (1 апреля — 10 апреля)

Люди, рожденные под знаком магнолии, стремятся быть первыми, не слушают советов со стороны и тщательно выбирают себе круг общения. Потому близких друзей не так много. Карьеру удается сделать хорошую, а в отношениях любят комфорт.

Гортензия (11 апреля — 20 апреля)

Не человек, а самый настоящий праздник! Шумные компании, гостеприимство, щедрость — все это про рожденных в этот период. Они преданные и надежные друзья. А личную жизнь налаживают скорее после 30 лет.

Георгина (21 апреля — 30 апреля)

Такие люди — настоящие ценители прекрасного и глубокого. Требовательны к себе, но при этом часто полагаются на случай. А трудности могут превратить их в цинников.

Ландыш (1 мая — 10 мая)

В этих людях гармонично сочетается красота, ум, душевная доброта. Чаще всего они — тихони, скромно живут после того, как добились невероятных успехов. Из них получаются хорошие семьянины и любящие родители.

Портулак (11 мая — 21 мая)

Люди со знаком портулак не болтуны. Но все же с ними трудно всем: и коллегам на работе, и близким. Но тем не менее представители этого знака в личной жизни преданны и щедры.

Ромашка (22 мая — 31 мая)

Просты, скромны и открыты. Но лишь на первый взгляд. Если приглядеться, у них нет золотой середины, либо черное, либо белое. Или любит, или нет. Но порой могут позволять партнеру любить себя.

Колокольчик (1 июня — 11 июня)

Рожденные в этот период — консерваторы. Главная цель колокольчиков — крепкая семья. Создавая ее, такой человек хочет в доме видеть идеальный порядок.

Маргаритка (12 июня — 21 июня)

Тихие, застенчивые, домашние люди. Не любители выходить в свет, потому друзей у таких людей можно пересчитать по пальцам. Такой подход к жизни настолько устраивает представителей этого знака, что о переменах они даже и думать не желают.

Тюльпан (22 июня — 1 июля)

Эти люди энергичны, свободолюбивы и независимы. Карьера для них на первом месте. Они любят все новое и неизведанное. Потому заводить семью не спешат. Мужчины пользуются у противоположного пола невероятной популярностью, а женщины недоступны.

Кувшинка (2 июля — 12 июля)

Кувшинки доброжелательны, потому имеют много друзей. Не стремятся быть лидерами. Важную роль в жизни таких людей играет семья. Если влюбляются, то искренне.

Фиалка (13 июля — 23 июля)

Рожденные под знаком фиалки, красивы, потому не имеют проблем с вниманием и быстро к нему привыкают.

Шиповник (24 июля — 2 августа)

Такие люди отзывчивы, благородны и добры. Конечно, и колючки есть, но выпускают они их лишь для самозащиты. Из них получаются надежные друзья, верные семьянины и ответственные за финансовую сферу жизни представители знака. А благодаря сильному характеру, они не теряются в критических ситуациях.

Подсолнух (3 августа — 13 августа)

Рожденные под знаком подсолнух, всегда знают, чего хотят. Потому медленно и маленькими шагами идут к поставленной цели, не отступая от принципов. Именно это помогает им добиться успеха в карьере и найти верных друзей. Подсолнухи обожают детей.

Роза (13 августа — 23 августа)

Требовательны к себе и другим. Стремятся достичь задуманного и добиваются. Не ощущают недостатка внимания противоположного пола. Для розы счастье находиться среди близких и родных.

Дельфиниум (24 августа — 2 сентября)

Люди, рожденные в конце лета — начале осени, мягкие, скромные, но при этом и требовательны к себе. Полагаются только на свои силы. Чтобы личная жизнь сложилась, надо очень постараться.

Гвоздика (3 сентября — 11 сентября)

Эти люди ярые борцы за справедливость. Имеют сильный характер, поэтому окружающие с осторожностью идут на контакт. Рабочие трудности вовсе их не пугают. Никогда не смогут простить измену любимому человеку.

Астра (12 сентября — 22 сентября)

Такие люди дружелюбны, позитивны, оптимистичны и не боятся трудностей. Но, несмотря на это, из них получаются отличные руководители. Зачастую эти люди либо становятся домохозяйками, либо ответственными лидерами.

Вереск (23 сентября — 3 октября)

Изысканны, с аналитическим складом ума, с легкостью переносящие неудачи и трудности и надежные друзья. К браку подходят со всей серьезностью.

Камелия (4 октября — 13 октября)

Такие люди собранны и ответственны, любят рисковать, но после того, как хорошо все обдумают. В отношениях стараются быть оригинальными и изысканными. Чаще всего рано женятся и выходят замуж. Но возраст вовсе не говорит о том, что союз распадется. Любят детей.

Сирень (14 октября — 23 октября)

Рожденные под знаком сирень, активны, энергичны и всегда чувствуют себя молодыми душой. Вне зависимости от возраста наивны, влюбчивы и легкомысленны. Не прощают предательства.

Фрезия (24 октября — 2 ноября)

Эти люди — истинные карьеристы. В течение всей жизни их окружает множество поклонников и поклонниц. Но останавливать выбор на ком-то одном не спешат.

Орхидея (3 ноября — 12 ноября)

Орхидеи таинственны, загадочны, терпеливы и любят жить в удовольствие. Скрытый характер не позволяет им делиться секретами с окружающими. Любят длительные отношения, но семью создавать не спешат.

Пион (13 ноября — 22 ноября)

Этих людей природа наделила крепким здоровьем и выносливостью. Потому чаще всего они выбирают спорт главным занятием, которое помимо удовольствия будет приносить еще и доход. В любви не очень много понимают, но одинокими никогда не останутся.

Гладиолус (23 ноября — 2 декабря)

Рожденные в конце осени — начале зимы, не имеют каких-либо талантов, но старательны и трудолюбивы. Любят мечтать и романтику. А с друзьями такие люди отзывчивы и мягки.

Одуванчик (3 декабря — 12 декабря)

Эти люди стараются следить за модой, любят приключения и риск. Готовы с головой окунуться в отношения. А будущий брак не представляют без рождения детей.

Лотос (13 декабря — 22 декабря)

Эти люди наделены неординарным мышлением. Но пользоваться им не любят. Из них получаются надежные друзья.

Эдельвейс (23 декабря — 31 декабря)

Надежны, спокойны, любят независимость и не терпят запреты. Потому в брак вступают достаточно поздно. А вторыми половинками выбирают себе темпераментных людей.

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