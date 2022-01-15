Екатерина Волкова рассказала, как справилась с клеймом «Ворониных» и изменой мужа

Актриса Екатерина Волкова известна большинству российских зрителей по роли в ситкоме «Воронины». 24 сезона к ряду она играла супругу персонажа Георгия Дронова и до того «срослась» с образом, что паре начали приписывать роман. Сериал стал первой большой работой артистки и одновременно проклятием — ей было трудно получить драматическую роль, продюсеры воспринимали ее исключительно как комедийную героиню. Сложности профессиональные сопровождались и личными.

До «Ворониных» Волкова снималась в рекламных роликах, сериалах «Кулагин и партнеры» и «Кто в доме хозяин?», фильмах «Приговор», «Шальной ангел» и «Следопыт». Но звездой стала только получив роль Веры Ворониной. Спустя девять лет работы в ситкоме артистка поняла, что увязла в одном амплуа.

«На нас стоит клеймо „Ворониных“. Часто бывает, что приходишь на кастинг, а тебя сразу узнают, говорят, что типаж не подходит. Бывает, что путают с другой актрисой Екатериной Волковой. Иногда все это так накапливается, и я плачу в ванной. Работы нет», — признавалась Волкова в интервью Вячеславу Манучарову три года назад.

Instagram @volkovihome

Но решительность актрисы помогла ей продолжить успешную карьеру после закрытия «Ворониных» в 2019 году, когда умер исполнитель роли Николая Петровича Борис Клюев. Волкова появилась в «Уроках выживания» и «Коротких волнах», а позже получила главную роль в сериале «Любовь лечит».

Сгущались тучи над Волковой и в личной жизни. До встречи с архитектором и хореографом Андреем Карповым у нее был возлюбленный, за которого собиралась замуж. Буквально накануне свадьбы выяснилось, что молодой человек не был верен избраннице.

«У нас было два одинаковых телефона, он мог отвечать на все мои звонки, а я — на его. Мы ехали в машине, и я беру трубку моего парня и говорю: „Ой, а у тебя тут сообщение неотправленное“, а он: „Да? Прочитай“. И я открываю и вижу текст: „Солнышко, котик, жду тебя, где ты?"» — вспоминала Волкова в эфире канала «Россия 1».

Загладить вину цветами и признаниями жених не смог. Он не признался в измене, настаивал, что невеста себя накручивает, а переписка в телефоне на самом деле абсолютно невинна. Но Волкова была непреклонна.

Instagram @volkovihome

Спустя три недели после расставания актриса получила приглашение Андрея Карпова на урок танцев. Общая знакомая будущих супругов Дарья Сагалова рассказала влюбленному мужчине, что приглянувшаяся ему девушка свободна, и самое время действовать. Предложение хореограф сделал в парижском ресторане через год. Еще через год родилась их дочь Лиза.

По словам Волковой, отношения с мужем у нее «итальянские». Они жарко ссорятся, бывало даже, грозили друг другу разводом, но все это от пылкой любви и порой ревности. Так, актриса страшно ревновала Карпова к его партнерше по «Танцам со звездами» Елене Подкаминской. Дуэт тренировался в Париже, там же они вместе отпраздновали день рождения хореографа. Скандал разгорелся нешуточный.

Как признавалась артистка, она даже задумывалась о суициде, но прогнала дурные мысли и стала ждать финала рокового танцевального проекта. Карпов и Подкаминская победили, и радость триумфа мужчина разделил с супругой. Кризис миновал. В прошлом году супруги отпраздновали 11-летие со дня свадьбы. По словам Волковой, сберечь отношения непросто, это большая работа, с которой они с мужем справляются, ведь в их доме царит любовь.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Екатерина Волкова рассказала о домогательствах в свой адрес на съемочной площадке.