Дочь Анастасии Заворотнюк встретила день рождения в слезах

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 019

Девушка призналась, что проснулась на утро в заваленной цветами квартире.

Фото, видео: Instagram @anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк встретила свой 26-й день рождения со слезами на глазах. Поразительно похожая на свою знаменитую маму Анна рассказала, что любимый человек устроил ей такой трогательный сюрприз, что ее просто захлестнули эмоции.

Девушка рассказала на своей странице в Instagram, что в праздничный день ее буквально завалили роскошными букетами. Цветов было так много, что скоро закончились все вазы и всю эту красоту некуда было поставить.

Instagram @anna_zavorotnyuk

Молодой человек поздравил любимую с самого утра. К ее пробуждению он украсил комнату нежно-розовыми и белоснежными шариками и цветами.

Отмечать день рождения Анна отправилась в ресторан. Праздничный торт с числом «26» был украшен в бело-голубых тонах, что вызвало у модели ассоциации с морскими волнами и белоснежным песком.

«Мальдивы приехали ко мне», — шутливо подписала фото произведения кондитерского искусства девушка.

Как признавалась сама Анна, она много раз бывала на Мальдивах и просто в восторге от этого места, которое очень любит ее мама.

«Это рай на земле», — отмечала красотка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Заворотнюк обнаружила у себя симптомы тяжелой болезни.

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