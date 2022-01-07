Дочь Заворотнюк обнаружила у себя симптомы тяжелой болезни: «Все тело ломит»
Анна Заворотнюк, кроме прочего, пожаловалась на слабость и изменения голоса.
Фото, видео: Instagram @anna_zavorotnyuk
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна обнаружила у себя симптомы опасной болезни. На своей странице в Instagram она рассказала, что ее самочувствие в последние дни резко ухудшилось. Девушка почувствовала слабость, ломоту в теле, странное состояние и изменения голоса. Наследница знаменитости подозревает, что она инфицирована COVID-19.
«Доброе утро, кто на связи. Слушайте, я не знаю, такое вообще возможно или нет? Но у меня такое ощущение, что у меня опять ковид. Очень сильная слабость, все тело ломит, и вообще странное самочувствие. Даже голос какой-то странный», — написала Анна Заворотнюк.
Она не может поверить в то, что заболела, ведь в конце лета прошлого года уже сталкивалась с недугом. Анна Заворотнюк устроила голосование в разделе сторис, чтобы узнать мнение со стороны. Большинство подписчиков ответили, что повторное инфицирование даже при наличии достаточного количества антител возможно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помолодевший муж Заворотнюк появился на публике вместе с Татьяной Навкой.
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