Дочь Заворотнюк обнаружила у себя симптомы тяжелой болезни: «Все тело ломит»

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна обнаружила у себя симптомы опасной болезни. На своей странице в Instagram она рассказала, что ее самочувствие в последние дни резко ухудшилось. Девушка почувствовала слабость, ломоту в теле, странное состояние и изменения голоса. Наследница знаменитости подозревает, что она инфицирована COVID-19.

«Доброе утро, кто на связи. Слушайте, я не знаю, такое вообще возможно или нет? Но у меня такое ощущение, что у меня опять ковид. Очень сильная слабость, все тело ломит, и вообще странное самочувствие. Даже голос какой-то странный», — написала Анна Заворотнюк.

Она не может поверить в то, что заболела, ведь в конце лета прошлого года уже сталкивалась с недугом. Анна Заворотнюк устроила голосование в разделе сторис, чтобы узнать мнение со стороны. Большинство подписчиков ответили, что повторное инфицирование даже при наличии достаточного количества антител возможно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помолодевший муж Заворотнюк появился на публике вместе с Татьяной Навкой.