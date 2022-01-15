Избегайте толпы: чем грозит полнолуние всем знакам зодиака с 16 по 18 января

Первое и самое значительное полнолуние в 2022 году произойдет в ночь с 17 на 18 января. Это астрономическое явление — наряду с новолунием — входит в число важных дат, воздействующих на наше эмоциональное состояние и бессознательное.

Астролог рекомендует обратить особое внимание не только на сам день полнолуния, но и на соседние даты.

«16, 17 и 18 января нужно обратить внимание на человеческие эмоции, на происходящее рядом с вами, на возможность сделать серьезный, кардинальный прорыв в своей жизни», — заявила Алена Никольская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Звездный эксперт добавила, что личную безопасность могут легко нарушить неадекватные люди, поэтому стоит держаться от таких подальше. Личные отношения могут оказаться на грани разрыва, воздержитесь от их выяснения: словесные перепалки могут даже перерасти в рукоприкладство и физическое насилие. Держитесь подальше от темных подворотен и незащищенных территорий: люди из криминального мира в обозначенные дни будет чувствовать себя очень вольготно.

Такой накал страстей и активизация темных энергий обусловлены происходящими космическими событиями. По мнению специалиста, руководящая роль в беспорядках принадлежит Плутону. Эта планета отвечает за криминал, насилие, тайны, толпу и власть, а в соединении с Солнцем заставляет людей подчиниться своей воле.

«Избегайте толпы, иначе действия и последствия могут быть неконтролируемыми», — предостерегла эксперт.

При этом возрастает вероятность вооруженных конфликтов, а любые ссоры, в том числе семейные, могут дойти до точки кипения.

«Полнолуние 18 января ознаменуется сменой лунных кармических узлов: находившиеся последние полтора года в оппозиции Стрелец и Близнецы поменяют точки и перейдут в ось Телец-Скорпион», — пояснила Алена Никольская.

Вследствие изменения расположения лунных точек актуальными станут вопросы, связанные с накоплением как финансов, так и различных ресурсов.

«В течение годы мы увидим скачки различных валют, включая криптовалюту: в знаке Тельца находится Уран, отвечающий за виртуальные деньги и изменения в финансовой сфере», — заверила астролог.

Эксперт добавила, что в течение следующих полутора лет переход от наличных денег к электронным способам оплаты будет только ускоряться. В заключение Никольская напомнила о необходимости быть бдительнее с 16 по 18 января и подчеркнула, что все происходящие в эти дни события заложат жизненную программу на 2022 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасен день полнолуния 18 января и как избежать трагических последствий.