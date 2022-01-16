Двойной удар: гастроэнтеролог назвал худший завтрак для сердца и поджелудочной

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 2 238

Гастроэнтеролог Вялов раскрыл главную опасность бутерброда на завтрак для сердца и поджелудочной

Двойной удар: гастроэнтеролог назвал худший завтрак для сердца и поджелудочной

Фото: Depositphotos / ivan_dzyuba

Современные рекомендации по кардио профилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими.

Завтрак многие из нас готовят на скорую руку, чтобы успеть по своим делам. Перекус бутербродом с сыром и сливочным маслом — один из традиционных способов утолить голод и не потратить на это много времени. Между тем, врачи предостерегают злоупотреблять этим популярным сочетанием продуктов.

Дело в том, что бутерброды с сыром и маслом могут нанести серьезный удар по организму и повредить работе сердца и поджелудочной железы, напоминает гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

«Отказаться от бутерброда — больно для души. Согласиться — больно для сердца или поджелудочной. Поджелудочной больнее, когда вы съели много за один раз. Сердцу хуже, когда вы едите бутерброды с маслом и сыром каждый день», — поясняет доктор на своей странице в Instagram.

По словам специалиста, поджелудочная железа чаще всего реагирует на переедание. То есть, если вы съели сразу много жирной пищи — здравствуй, острый панкреатит.

Как известно, жир, в частности животного происхождения, одновременно самый калорийный и питательный, но и самый вредный элемент рациона. В содержащих его продуктах обычно очень много холестерина и триглицеридов, которые усиливают нагрузку на поджелудочную. Помимо этого, они ускоряют развитие атеросклероза кровеносных сосудов.

Сердце страдает от накопительного эффекта. Съели вы один жирный бутербродик — не так страшно. А вот если вы готовите его себе изо дня в день на протяжении долгого времени — можно дождаться проблем.

«Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, и тем быстрее развивается атеросклероз. Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт», — рассказал врач.

Оптимальное решение, как всегда, — где-то посередине. Не стоит забывать, что питание должно быть разнообразным, с небольшим уклоном в сторону растительной пищи. По словам гастроэнтеролога, оптимально, если животные жиры будут присутствовать, но чуть в меньшем количестве.

«Современные рекомендации по кардио профилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими», — отмечает доктор.

Также для профилактики заболеваний сердца необходимо употреблять продукты с высоким содержанием магния и калия. Для этого идеально подойдет хлеб с отрубями, фасоль, курага и орехи, считают специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России.

Кроме этого очень важно включать в ежедневный рацион морепродукты, мясо птицы и рыбу. Наладить пищеварение помогут нежирные и несладкие кисломолочные и молочные продукты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие продукты нужно есть для предотвращения старения.

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