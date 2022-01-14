Витамин вечной молодости: какие продукты нужно есть для предотвращения старения

Ключевая роль в сохранении здоровья кожи и волос принадлежит рибофламину. О механизмах и ресурсах витамина B2 эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина.

С возрастом человеческий организм теряет или перестает усваивать необходимые компоненты — проблемы со здоровьем дают о себе знать, начинается увядание внешности. Ключевая роль в сохранении состояния кожи и волос принадлежит витамину B2 — он предотвращает старение организма, поворачивая время вспять. Как это происходит и откуда черпать «витамин красоты», объяснила в эксклюзивном интервью 5-tv.ru терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина.

«Все биохимические процессы в нашем организме протекают с участием витаминов группы B, в том числе витамина B2, или рибофламина. При этом главная роль витамина B2 — активация других витаминов группы B: B6, B9 (фолиевой кислоты) и витамина B12, без него они не сработают», — объяснила врач.

Витамин B2 играет огромную роль в метаболизме белков, жиров и углеводов. Наш организм расходует витамин B2 в значительных объемах, чтобы обеспечить нормальное функционирование многих процессов, и потому мы часто находимся в состоянии его дефицита.

Когда возникает дефицит витамина B2

Потребность в витамине B2 повышается в результате интенсивных физических нагрузок, анемии, заболеваний щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Злоупотребление алкоголем, прием контрацептивов, антибактериальных и иных препаратов также являются провоцирующими факторами «таяния» необходимого компонента.

Признаки дефицита витамина B2 в организме

Нехватка витамина в первую очередь отражается на состоянии кожи, волос и ногтей, в основе которых — белковые компоненты. Витамин B2 заслуженно называют «витамином красоты» из-за его участия в синтезе всех белковых молекул человеческого тела. Коллаген и эластин — тоже белковые молекулы, поэтому красивая упругая и сияющая кожа, шелковистые волосы, крепкие ногти — заслуга витамина B2. Эксперт отметила, что сухая кожа, ломкие волосы и слоящиеся ногти могут проявляться и при других патологиях, но дефицит витамина B2 — частый их виновник.

Еще один характерный симптом дефицита элемента — заеды в уголках рта, а также сухость или воспаление слизистых оболочек ротовой полости. Беспричинные мышечные и головные боли также могут свидетельствовать, что ваш организм недополучает B2.

Как и в каком количестве восполнить дефицит витамин B2

Гастроэнтеролог посоветовала обратиться к специалистам, чтобы исследовать уровень витаминов в организме, а затем, на основании анализов, врач сумеет подобрать оптимальную дозировку для каждого конкретного случая.

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Витамин B2 входит в состав комплексных мультивитаминных препаратов, однако содержится в малой дозировке.

Медики рекомендуют отдать предпочтение монопрепаратам, когда в их составе единственный компонент — витамин B2.

Продукты, содержащие витамин B2

Витамин B2 содержится в продуктах животного и растительного происхождения. Животный источник витамина B2: молоко, сыр, творог, яйца и субпродукты — печень и почки. В растительных продуктах микроэлемент содержится в грибах, однако абсолютным рекордсменом признан кедровый орех.

«Учитывая высокий калораж кедрового ореха, мы не съедим его в необходимых для компенсации дефицита витамина B2 количествах», — заявила терапевт.

К тому же, содержащийся в продуктах питания рибофламин быстро разрушается на свету — до 70% теряется за 20 минут.

Поэтому эксперты рекомендуют добирать необходимые порции из нутрицевтиков: различные БАДы, содержащие витамин B2, станут неплохим подспорьем в борьбе со старением.

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