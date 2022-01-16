Стало плохо с сердцем: Актриса Суркова о том, как Рудакова увезли на скорой со съемочной площадки

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист Эксклюзив 16 258

Актриса Суркова рассказала о том, как Рудакова увезли на скорой со съемочной площадки

Стало плохо с сердцем: Актриса Суркова о том, как Рудакова увезли на скорой со съемочной площадки

Фото: Instagram @ivanrudakov_ruda

Накануне звезда «Кухни» попал в реанимацию 57-й московской больницы. Врачам не удалось его спасти.

Российская актриса Наталья Суркова, коллега Ивана Рудакова по съемкам кинокартины «Медиум» рассказала о работе со звездой в интервью 5-tv.ru. Знаменитость призналась, что артист производил на нее исключительно положительное впечатление, и новость о его смерти стала для нее шоком.

«Он был прекрасен, работоспособен, хорош в общении. Мы были не так близки, но я просто потрясена. <…> Приятный партнер, красивый, молодой человек. Как же так?», — вздыхала Суркова.

Тем не менее, анализируя события последних дней, она вспомнила один случай.

«Однажды правда, я помню, когда мы сняли второй проект „Медиума“, где-то в декабре. Я помню, что на площадке прозвучала такая фраза: „Мы немного меняем сцены, потому что Ване стало плохо с сердцем“. Ему вызвали скорую, но потом что-то произошло, вечером он приехал. Я думала, это единичный случай. <…> Я сейчас нахожусь в коматозном состоянии», - поделилась актриса.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, актер Иван Рудаков скончался в реанимации. Он находился в крайне тяжелом состоянии. О смерти звезды сериала «Кухня» сообщили его родители.

Иван Рудаков сыграл в более чем 40 фильмах и сериалах. Самые известные из них: сериалы «Кухня» и «Медиум», а также фильм «Ланцет». 

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