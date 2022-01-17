Стальная «акула» субмарина «Самара» возвращается в состав Тихоокеанского флота

Субмарина проекта 971 «Самара» после ремонта и небольшой модернизации пополнит состав Тихоокеанского флота уже в 2023 году. Об этом «Известиям» сообщили представители Министерства обороны.

Модернизация будет заключаться в установке нового радиоэлектронного оборудования и замене ряда узлов и механизмов. Но самое важное — «Самару» оснастят ракетами «Калибр», которые способны уничтожать наземные цели. По мнению экспертов, это одна из самых опасных субмарин, а на Западе ей дали прозвище «акула».

Субмарина перестала ходить в море с начала 2010-х годов. А в 2014-м была перевезена на завод, где ее ныне ремонтируют.

Подлодка «Самара» относится к проекту 971 «Щука-Б». В этом же проекте находится и «Братск», которую также планировали отремонтировать. Но вскоре отказались от этой идеи из-за непригодности. Субмарины были построены на заводе Комсомольска-на-Амуре и включены в состав Тихоокеанского флота в 1989-м и 1994 году. Подлодки этой серии длиной 110 метров, способны развивать скорость под водой 61 км/ч и погружаться на глубину до 600 метров. В экипаж одной подлодки проекта 971 входят 73 человека.

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