Атомную подлодку «Генералиссимус Суворов» вывели из эллинга на «Севмаше»

На предприятии «Севмаш» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки (АПК) «Генералиссимус Суворов». Этот крейсер относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А» и обладает множеством достоинств.

Старт выводу корабля дал генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко. По его словам, подходящий к концу год выдался непростым, но выполнить удалось грандиозный объем работ.

«Мы работали без праздников и выходных, чтобы выполнить сдаточную программу. Буквально четыре дня назад на „Севмаше“ состоялось большое событие — передача Военно-морскому флоту сразу двух атомных подводных лодок. Такого не было в атомном отечественном кораблестроении уже 50 лет», — отметил Будниченко.

Бутылку шампанского о борт корабля символично разбил командир атомохода капитан 1 ранга Виктор Артемов, после чего «Генералиссимус Суворов» покинула эллинг со скоростью три метра в минуту.

Теперь АПК ожидает новый этап — большой цикл испытаний. Подлодку будут тщательно проверять во всех режимах у набережной «Севмаша», а затем в море.

Как рассказал присутствующий на мероприятии главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов, атомные подводные крейсеры стоят на защите нашей страны и обеспечивают надежный ядерный щит.

«Мы ждем эти корабли. Они показали свою надежность. В них средоточие военной и научной мысли, тепло ваших рук и сердец. Я надеюсь, что в следующем году мы примем в семью «князей» и «Генералиссимуса Суворова», — отметил Евменов.

По его словам, уже более 20 лет российский флот не пополнялся таким количеством боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров и набранный темп планируется поддержать и в следующем году.

Участников строительства также поздравили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель генерального директора по военному кораблестроению АО «ОСК» Владимир Королев и генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит.

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» был заложен на «Севмаше» 26 декабря 2014 года. В проекте Санкт-Петербургского Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

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