Атомную подлодку «Генералиссимус Суворов» вывели из эллинга на «Севмаше»

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 19 514

Атомный подводный крейсер относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А».

Фото, видео: Пресс-служба АО "ПО "Севмаш"

На предприятии «Севмаш» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки (АПК) «Генералиссимус Суворов». Этот крейсер относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А» и обладает множеством достоинств.

Старт выводу корабля дал генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко. По его словам, подходящий к концу год выдался непростым, но выполнить удалось грандиозный объем работ.

«Мы работали без праздников и выходных, чтобы выполнить сдаточную программу. Буквально четыре дня назад на „Севмаше“ состоялось большое событие — передача Военно-морскому флоту сразу двух атомных подводных лодок. Такого не было в атомном отечественном кораблестроении уже 50 лет», — отметил Будниченко.

Бутылку шампанского о борт корабля символично разбил командир атомохода капитан 1 ранга Виктор Артемов, после чего «Генералиссимус Суворов» покинула эллинг со скоростью три метра в минуту.

Теперь АПК ожидает новый этап — большой цикл испытаний. Подлодку будут тщательно проверять во всех режимах у набережной «Севмаша», а затем в море.

Как рассказал присутствующий на мероприятии главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов, атомные подводные крейсеры стоят на защите нашей страны и обеспечивают надежный ядерный щит.

«Мы ждем эти корабли. Они показали свою надежность. В них средоточие военной и научной мысли, тепло ваших рук и сердец. Я надеюсь, что в следующем году мы примем в семью «князей» и «Генералиссимуса Суворова», — отметил Евменов.

По его словам, уже более 20 лет российский флот не пополнялся таким количеством боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров и набранный темп планируется поддержать и в следующем году.

Участников строительства также поздравили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель генерального директора по военному кораблестроению АО «ОСК» Владимир Королев и генеральный директор АО «ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит.

Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» был заложен на «Севмаше» 26 декабря 2014 года. В проекте Санкт-Петербургского Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин заявил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон».

-17° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.19
-0.17 82.93
-0.19
Какой отличительной особенностью обладает каждый из знаков зодиака

Последние новости

10:44
Доктор Мясников назвал причину низкой смертности от «омикрона» в разных странах
10:28
Томский поджигатель рассказал, как устроил пожар во второй «Ленте»
10:12
Какой отличительной особенностью обладает каждый из знаков зодиака
9:56
Клава Кока и торт с Милохиным: Бородина организовала для дочери TikTok-вечеринку
9:40
Предотвратить неотвратимое: Главные военно-политические скандалы 2021 года
9:23
Какие знаки зодиака становятся лучшими мужьями

Сейчас читают

Атомную подлодку «Генералиссимус Суворов» вывели из эллинга на «Севмаше»
Почему в новогоднюю ночь нужно сыпать соль под порог
Названы даты рождения людей, для которых 2022 год будет особенно тяжелым
Сергей Жорин: «Захожу в серьезные дела, а некие закомплексованные коллеги шутят — что это пришло»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год