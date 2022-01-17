Животворящий источник: как правильно обращаться со святой водой

Накануне Крещения, когда православные стремятся приобщиться к Божьей благодати через святую воду, 5-tv.ru пообщался со священником храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николаем Савченко, который рассказал о правилах набора и хранения святыни.

«Святая вода бывает великой, или Богоявленской, или малой, набранной в остальное время. Правила обращения и с Великой Агисмой, и с обычной святой водой — одинаковые», — отметил Николай Савченко.

В день Богоявления, или Крещения Господня, когда ее повсеместно набирают и окропляют везде. Озабоченность многих верующих вызывает тот факт, что она нередко оказывается, в том числе, и под ногами. Священник заверил, что в день великого праздника это считается нормальным, однако в остальные дни к ней надо относиться с большим благоговением и стараться не проливалась.

Не расплескивать святыню полагается и при умывании лица, а также смазывании больных частей тела. Если же она случайно пролилась, в таком случае служитель храма предлагает либо вытереть салфеткой, либо распределить тонким слоем по столу, способствуя ее более быстрому высыханию.

Пить святую воду надо сразу после того, как проснулись, однако, в виде исключения, разрешается днем, и вечером, если до этого длительное время не принимали пищу. Особые случаи — обострения болезни. Принятие на сытый желудок расценивается как неуважение к святыне, и церковь запрещает пить ее, при совершении греха, например, пьянстве. Если же необходимость такая существует, то после греха стоит предварительно очистить себя молитвой, и только потом принимать целебную жидкость.

«Православным христианам следует принимать святую воду с кусочком просфоры натощак по утрам ежедневно, произнеся простую молитву», — подчеркнул священник.

Давно замечено, что святая воду не портится, и порой может храниться годами. Тем не менее, отметил эксперт, ее лучше не хранить подолгу, по несколько лет: церковь рассматривает такое отношение как забвение святыни, лучше ее употребить и запастись новой порцией.

Если святая вода приобрела затхлый запах — что случается редко — то выливать разрешается только в непопираемое место — место, где не ходят люди и не бегают животные, отсутствуют нечистоты. Например, нельзя выливать в раковину, так как прямой путь оттуда — в канализацию.

Наилучший вариант, рекомендованный священнослужителем — слить в протекающую реку или озеро, а если нет такой возможности — на грядку, под дерево или куст, полить цветочную клумбу или комнатное растение.

Делиться святой водой можно, а крещенскую, в отличие от малой святой воды, можно разбавлять обычной, но сильно злоупотреблять этим не стоит, посоветовал служитель церкви.

Женщин детородного возраста часто волнует вопрос — можно ли во время месячных принимать святыню.

«С кровотечением нельзя входить в храм, но святую воду пить можно», — уточнил Николаем Савченко.

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