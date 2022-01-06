Сила исцеляющая: где набирать и когда освящать воду

Традиционно запасы святой воды делаются в сочельник — 18 января, а также во время Крещения 19 января.

В январе православные традиционно делают запасы святой воды. Для набора воды, которой приписывают необыкновенные свойства приносить удачу и исцелять даже безнадежных больных, отправляются к источникам или в храмы дважды в январе: в сочельник 18 января, а также во время Крещения 19 января.

Когда набирать святую воду

Уникальную способность вода приобретает в ночь с 18 на 19 января, даже набранная из водопровода.

Наиболее правильное время, чтобы заполнить сосуды целебной жидкостью — с 00:10 и до 01:30 ночи.

Где набирать святую воду

Набирать воду можно из-под крана, а также в водоемах: отлично подойдут озеро, пруд, река и родники. Если не получается выбраться к источникам, можно просто купить воду в ближайшем магазине, а затем освятить ее в храме.

Сколько набирать и как хранить святую воду

Огромные запасы воды делать не стоит, достаточно будет и одного литра. Идеальная посуда для хранения — стеклянная, хранить воду стоит не более года, до следующего сочельника.

Если святая вода протухла или в ней появились хлопья, сливать в канализацию ее не рекомендуется, подыщите для утилизации испорченной жидкости места вдали от мест, по которым ходят люди и животные. Можно полить дерево или комнатное растение.

Как и где освящать воду

Обычно верующие приносят бутылки в храм, где вода освящается или набирается во время богослужения. Кроме того, таинство водоосвящения может совершить и самостоятельно, для этого достаточно прочитать молитву.

Однако стоит помнить, что даже освященную воду из-под крана или из водоема категорически нельзя пить — велик риск кишечных расстройств, подойдет она лишь для наружного применения и, например, окропления жилища.

Как использовать святую воду

Для усиления целебных свойств советуют поститься 18 января, а на следующий день принять воду натощак. Кроме того, пить ее можно весь день 19 января, а также в моменты недуга. Считается, что хворь, как физическая, так и духовная, будет уходить быстрее, а окропленный дом будет находиться под надежной защитой. Если объема жидкости не хватает, ее можно разбавлять обычной водой.

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