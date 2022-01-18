Бывший муж предупреждал Проклову о риске инсульта: «Я не мог до нее достучаться»

Бывший супруг перенесшей инсульт актрисы Елены Прокловой признался журналистам: он давно предупреждал об опасности. Но увещевания мужчины не были услышаны. Из-за проблем со здоровьем трое детей артистки умерли вскоре после рождения — слишком густая кровь. Только четвертая беременность увенчалась успехом, потому что Проклова послушалась врачей и трижды в день ставила себе специальные уколы. Так удалось выносить здоровой дочь Полину.

1 января актриса поехала на гастроли в Петербург. Третий муж Андрей Тришин, с которым она хоть и в разводе, но по-прежнему вместе, провожал. В поезде звезда почувствовала себя плохо, 2 января отыграла спектакль в тяжелом состоянии, но к врачу не обратилась. Все праздники не могла встать с постели. 10 января муж отвез ее в больницу и там поставили диагноз — инсульт.

Стоит отметить, 68-летняя Елена Проклова ведет здоровый образ жизни, редко позволяет себе спиртное, пьет два литра воды ежедневно, встает с рассветом — и к тренажеру. В декабре она прошла обследование из-за скачков давления. Муж настоял. Оказывается, с молодых лет артистка страдает от гипертонии.

«Я ей много раз говорил: Лена, что ты творишь? Сосуд лопнет, и тебе кирдык. Хватит заниматься самолечением. Она то какие-то травки пьет, то чаи лечебные. Для нее любая таблетка — это враг номер один… Еще когда она была беременна нашим первым ребенком, у нее по ночам давление подскакивало до 200… Уже тогда я ей говорил: так нельзя! Надо лечиться. Но я не мог до нее достучаться», — цитирует Тришина сайт KP.RU.

Как отмечает супруг, после его упорных уговоров и обследования накануне инсульта она даже согласилась на прописанные врачами препараты, и давление быстро нормализовалось. Однако от приступа принятые меры не уберегли.

Проклова сутки провела в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Потом ее перевели в палату интенсивной терапии, там звезда пребывает до сих пор. По предварительным прогнозам, в больнице под капельницами она останется до конца января.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Елена Проклова рассказала о своем состоянии и поделилась планами относительно возвращения на сцену.