«Там не очень относятся к нашим людям»: Чем Алексей Воробьев занимается в США?

Алексей Воробьев рассказал о жизни в Америке! Сколько денег он потратил на шикарный дом в Лос-Анджелесе? Кто из звезд Голливуда живет с ним по соседству? Что подарил своему русскому другу отец Анджелины Джоли? И почему артист скрывает маленького сына? Ответы на все эти вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Певец Алексей Воробьев уже десять лет живет за океаном. Там он пишет музыку, снимается в кино и сериалах. А сейчас готовится попробовать себя в качестве сценариста и режиссера.

«Он красавчик. Очень талантливый парень. Мне, кажется, неважно в России, в Америке, у талантливых людей везде все получается», — прокомментировала певица Ханна.

Артист признается: его путь к американской мечте был непростым. Пришлось долго привыкать к чужому менталитету. На съемочной площадке тоже были свои трудности. Это в России Алексей Воробьев — звезда. Участник «Евровидения» и покоритель женских сердец. А в Штатах все пришлось начинать сначала.

«Никто не говорит: ой, Алексей, здравствуйте, вам чаю, кофе? Там естественно очень уважительно относятся к артистам, вы хотите что-то? Но ты приходишь туда как актер просто. Просто актер», — поделился Воробьев.

«В 99% случаев там не очень относятся к нашим людям, пока что», — рассказал Александр Панайотов.

Но, по словам артиста, у него ни разу не возникало желания все бросить и вернуться на Родину:

«Мои мечты, мои цели живут там, поэтому и я не бросаю их. Не сдаюсь, даже когда трудно. И это приносит свои результаты».

Алексей освоился в новой стране. Завел друзей, строит карьеру под псевдонимом Алекс Спэрроу. А недавно похвастался шикарной покупкой. Он приобрел собственный дом в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса.

«Средняя цена по этой территории составляет 945 долларов за квадратный фут и, соответственно цена будет где-то в районе тоже 1,8 — 2,2 миллиона», — рассказала о ценах риелтор Евгения Зарубин.

Среди соседей — мировые знаменитости. Например, Рами Малек, который получил «Оскар» за роль Фредди Меркьюри:

«Я не буду лгать, с ним я просто знаком. Вот с его братом-близнецом мы очень дружны и видимся, иногда ходим в гости друг к другу, ну это очень забавно. Иногда приходит, звонит мне в звонок с камерой говорит: „Alex? What are you doing? Brother?“ (Алекс? Что ты делаешь, брат? — Прим.ред.)».

Воробьев рассказал: он долго не мог решиться на такую покупку. Много сомневался. Все-таки другая страна… Вдруг обстоятельства изменятся и придется вернуться? Но со временем понял, что точно хочет остаться в Америке навсегда:

«Где бы я не находился в мире, я знаю, что есть точка на этом земной шаре, где вот находится что-то такое, что называется дом».

Первым человеком, которого Воробьев пригласил на новоселье, стал отец Анджелины Джоли, актер Джон Войт. Они снимались в одном фильме и подружились.

«Он мне подарил американский флаг из Белого дома. Серьезно!» — рассказал певец.

В огромном доме Воробьев живет один. Компанию ему составляет только собака — корги по кличке Моцарт. Певец души не чает в своем питомце:

«Он меня понимает, чисто так. Я просто вот так на него посмотрю и все».

Летом в прессе появилась информация, что Воробьев стал отцом. Якобы, продюсер Татьяна Шелл родила от него сына, которого назвали Адамом. Девушка рассказала, что у них с Воробьевым был продолжительный роман. Потом они расстались. Но им удалось сохранить дружеские отношения.

«Ответственность, которую при этом на себя берет отец ребенка, — это наши с ним внутренние договоренности. Как будет дальше? Это вопрос времени. Я воспитываю Адама и абсолютно счастлива», — прокомментировала отношения с Воробьевым Шелл.

Из страницы девушки в социальной сети видно, что Алексей регулярно общается с мальчиком. Татьяна часто выкладывает совместные видео и фото.

«Самый лучший год в моей жизни. Потрясающий!» — признался артист.

Сам Алексей Воробьев свою личную жизнь не комментирует. На все вопросы привычно отшучивается:

«У меня сыновей больше, чем у вас!»

При этом старательно продолжает поддерживать образ ловеласа и обольстителя.

Воробьев говорит: ему очень нравится жить в Америке. Особенно радует климат Лос-Анджелеса — всегда солнце и тепло. Но артист признается: иногда скучает по России.