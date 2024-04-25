Киногангстер без кольца: Аль Пачино исполнилось 84 года

Знаменитый актер за свою жизнь так и не женился, но был очень близок к этому.

Оскароносному актеру Аль Пачино исполнилось 84 года. На киноэкранах он блистает уже не менее 55 лет, постоянно примеряя на себя то маску отъявленного мафиози или зловещего наставника для скромного Киану Ривза, то честного полицейского. О необычной судьбе актера, который до сих пор так и не женился, читайте в материале 5-tv.ru.

Из огня да в полымя

Дедушка и бабушка будущей звезды приехали в США из далекого сицилийского городка Корлеоне. Стоит упомянуть, что в будущем его герой в «Крестном Отце» получил именно ту самую фамилию. Сам же Аль Пачино родился в Гарлеме в Нью-Йорке — в то время крайне криминальный район. Не помог ему и будущий развод родителей, в итоге Аль попал в не менее неблагополучное место — Южный Бронкс.

С учебой у него тоже не задалось, из-за проблем с дисциплиной он потерял не только место в Школе исполнительных искусств, но и сам дом, в котором жил с матерью. Отец его бросил еще в возрасте двух лет, поэтому молодой Аль остался наедине со своей мечтой — стать театральным артистом.

Первые шаги

Аль проявлял актерские навыки еще в детстве — он активно играл в школьных постановках, однако одна из самых судьбоносных была дальше. Ей оказалась чеховская «Чайка» в исполнении бродячей труппы, она его настолько впечатлила, что будущий великий актер впоследствии устраивался на разную работу — от уборщика до официанта, чтобы накопить на учебу в Актерской студии в 1966 году, где он постепенно развивал свой талант.

«Некоторые актеры играют своего персонажа. Пачино становится им», — рассказывал его наставник Ли Страсберг.

Он играл в спектаклях и делал это успешно — за роль в «Носит ли тигр галстук?» он получил престижную премию «Тони». Будущая звезда всю свою карьеру подчеркивал, что он именно театральный артист. Аль Пачино считал, что на сцене можно показать свой талант «без страховки».

Отправная точка взлета артиста в кино — фильм «Паника в Нидл-парке», это была его первая кинороль и первый шаг в этом направлении. Второй шаг — участие в «Крестном отце» в роли Майкла Корлеоне, но этого не было бы, если бы режиссер Фрэнсис Форд Коппола сам не настоял на его кандидатуре. Та самая роль из «Паники в Нидл-парке» сильно впечатлила постановщика.

«Крестный отец» стал самым кассовым фильмом 1972 года и на то время — за всю историю кинематографа, а сам Аль Пачино получил номинацию на премию «Оскар». Карьера пошла стремительно вверх, но заветную статуэтку актер в итоге получил только спустя 20 лет за мелодраму «Запах женщины».

Как пахнут женщины

На любовном фронте Аль Пачино тоже не отставал и шел к заветной цели, но не к официальному браку. У него было множество романов, например, еще в 1960-х годах он сошелся с коллегой по спектаклю «Америка, ура» Джилл Клейберг. Пятилетние отношения закончились ничем, как и многие будущие.

«Почему я никогда никому не делал предложения? Потому что брак — это состояние души, а не контракт. Когда я думаю про закон и брак, все время спрашиваю себя: в какой момент во все это вмешались копы?» — объяснял Аль Пачино свои странные ходы в одном из интервью.

«Крестный отец» дал новый старт любовным интересам актера, в частности, веселые отношения с Дайан Китон, которая играла в этом же фильме его возлюбленную, но и тут тупик. По одной из версий, они разошлись на съемках сиквела картины, но актер и не думал останавливаться.

Дальше его ждал роман со швейцарской звездой Мартой Келлер, с которой он познакомился на съемках «Жизнь взаймы», а после — с преподавательницей актерского мастерства Джен Таррант, которая родила в 1989 актеру дочку.

«Мой отец был женат пять раз, а я — никогда. Что из этого следует? Мы — рабы своих привычек», — как-то шуткой бросил Аль Пачино.

Дальше он сошелся с Беверли Д′Анджело, которая родила ему двойняшек — но и это не конец.

Бесконечность не предел

Аль Пачино старел, но его любовный интерес не угасал ни на мгновение. Огонь пылал во время отношений с аргентинской моделью Люсии Сола в 2011 году, потом с израильтянкой Мейталь Дохан. Кстати, обе были более чем на 30 лет младше звездного актера.

Последние же его отношения застряли в непрекращающемся скандале, который сотрясает публику до сих пор. В 2022 году Аль Пачино завязал роман с начинающим продюсером Нур Альфаллой, которая была на 54 года моложе звезды. Все бы хорошо, но действовала она не как бывшая Мейталь, которую постоянно упрекали в корыстном умысле, хотя она в итоге получала от статного Аль Пачино лишь цветы.

Альфалла уже успела прослыть «охотницей за стариками» — романы с Миком Джаггером и бизнесменом Николасом Берггрюеном были на слуху у общественности. С ними у нее была разница более 60 лет. Аль Пачино не стал исключением, с той лишь разницей, что 29-летняя девушка сначала родила ему наследника, а потом бросила звезду и выбила в 2023 году через суд ежемесячные выплаты алиментов в размере 30 тысяч долларов. Затем достала для переезда в новый дом 110 тысяч долларов, заполировав ежегодными выплатами в образовательный фонд сына, а до свадьбы так в итоге дело и не дошло.

«Я не из тех, кто выходит замуж», — жестко сообщила она в прошлом году журналистам.

Стоит упомянуть, что она еще до рождения ребенка была разочарована в институте брака, а сын особой погоды не сделал, хотя Аль Пачино готов был расстаться с деньгами, только чтобы только воспитывать мальчика.

Жизнь после десяти романов

В конце 2023 года пресса заметила Аль Пачино с его скандальной любовью. Они спокойно выходили из ресторана после ужина, как будто ничего и не было.

Выходят и фильмы с Аль Пачино в главной роли — 84 года для знаменитого актера явно не предел. Театральное прошлое еще бьется в его груди — он уже планирует сняться в новой экранизации «Короля Лира», основанной на пьесе Уильяма Шекспира. При том, что в прошлый раз он уже играл в фильме «Венецианский купец», основанном на творчестве драматурга, а было это в далеком 2004 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нур Альфалла с удивлением обнаружила у своего сына актерский талант, как у его знаменитого отца.