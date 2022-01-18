Какие блюда готовят в праздник Крещение Господне

Крещение Господне один из важнейших праздников для православных верующих. Однако его отмечают не только купаниями в иорданях. На Руси принято накрывать особенный праздничный стол. И ведь не каждый рецепт подойдет для этого христианского торжества, поэтому предлагаем вам взглянуть на традиционные блюда для Крещения.

Кутья

Кутья — это главное блюдо Крещения. Для ее приготовления существует огромное количество рецептов. Основные ингредиенты кутьи: рис, пшеница, сухофрукты (чернослив, изюм и курага). К ней можно добавить и прочие составляющие по вкусу. Это блюдо, приготовленное на Крещение, называют голодной кутьей — оно считается постным. По этой же причине в нем не используют масло.

Узвар

Обычно этот напиток готовят из кураги, чернослива, изюма, сушеных яблок, груш или вишни. Также можно использовать сушеные или замороженные ягоды. Чтобы цвет напитка сделать более насыщенным, добавляют шиповник, а если хочется усилить вкус, то можно применить мед. При готовке лучше не добавлять в напиток сахар, ведь сухофрукты и так достаточно сладкие.

Постный борщ

Такой борщ готовится без мяса. В качестве ингредиентов используют овощи, грибы, фасоль, чечевицу или горох. Суп хоть и получатся постным, зато он полезен для здоровья. Некоторые люди добавляют в него ушки — тесто, наполненное грибами.

Вареники

Традиционным блюдом для Крещения являются вареники. Обычно их готовят с разными начинками. Например, с вишней, грибами и картошкой, капустой, фруктами и ягодами.

Голубцы

На Крещение Господне готовят постный вариант этого блюда. Обычно используют рис и овощи. Голубцы получаются не такими питательными, зато ими можно вдоволь насытиться. Капустные листы наполняют филе из рыбы или морковью.

Блюда из бобовых — чечевицы, гороха, фасоли и грибов

Здесь праздник вас почти не ограничивает — дайте волю фантазии. Можно приготовить как запеченный картофель с грибами, так и чечевичное пюре с овощами. Пробуйте!

Выпечка

Также допустимо готовить выпечку. Это может быть печенье, пироги с капустой или грибами, вишней или яблоками, блины, оладьи, лепешки, хлеб, булки.

Рыбные блюда

В Крещение можно готовить рыбу. Допустимо любое блюдо с ней, будь то закуски, салаты. Сайт Rsute посоветовал запекать рыбные продукты.

Мясные блюда

Помимо этого, не запрещается угощать своих гостей колбасками домашнего приготовления, запеченным поросенком, закусками и блюдами из птицы.

Что запрещено готовить на Крещение Господне

Однако экзотические блюда вместе тропическими, также как алкоголь, запрещено употреблять в Крещение Господне.

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