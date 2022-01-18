Вылить или выпить? Как правильно избавиться от остатков прошлогодней святой воды

Впереди православный праздник Крещения Господня, в этот день, считается, вся вода становится освященной. И многие верующие не знают, как поступить со старыми запасами.

Накануне православного праздника Крещения Господня верующие задаются вопросом — что делать с прошлогодней святой водой, когда наберешь новую, освященную в этот торжественный день. На этот вопрос ответил священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Давно замечено, что святая вода может храниться годами, не приобретая дополнительных привкусов и запахов. Верующие, безусловно, связывают это с целебными свойствами освященной и поэтому целебной жидкости. И если к очередному Крещению вода не закончилась, ее можно просто выпить. Если же, что иногда случается, она испортилась, просто отправить в раковину нельзя, так как прямой путь оттуда — в канализацию.

«В таких случаях нужно просто вылить ее в непопираемое место. Это место, где люди не ходят, собаки не бегают, нету каких-то нечистот, не могут туда какие-то нечистоты пролиться или высыпаться. Лучше всего это сделать в протекающую реку, если нет возможности, в озеро и на грядку», — говорит Николай Савченко.

По словам священнослужителя, хранить дальше прошлогодние остатки тоже не стоит. Это можно приравнять к забвению святыни. Лучше употребить или слить в протекающую реку, озеро. Если и водоема рядом не нашлось, полейте растение или оросите грядку. Важно, чтобы это было чистое место, как упоминал Савченко.

Что касается ритуалов со святой водой, выпивать немного положено каждое утро с кусочком просфоры (Хлебец из воды, муки и соли на дрожжах, применяемый в православном богослужении. — Прим. ред.).

Принимать ее, совершая грех, нельзя, например, со стопкой алкоголя в другой руке. На сытый желудок тоже нехорошо — это считается неуважительным поведением. В Ветхом Завете запрещалось употреблять святую воду при кровотечении, но сейчас, если человек болен, церковь дает ему послабление и позволяет исцелиться живительным глотком. Однако приходить в храм с кровотечением как символом некоей нечистоты нельзя по сей день.

Делиться святой водой можно, а крещенскую, в отличие от малой святой воды, можно разбавлять обычной, но сильно злоупотреблять этим не стоит, подчеркнул Николай Савченко.

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