Ловила кошку: что известно о пожаре в квартире актрисы Веры Воронковой

Артистка находится в реанимации одной из московских больниц.

Заслуженная артистка РФ Вера Воронкова была госпитализирована после пожара. В квартире звезды сериала «Каменская» загорелась елка. Как стало известно 5-tv.ru, актриса получила тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение. Также при пожаре пострадала дочь артистки, пишет РИА Новости.

Воронкова успела разбудить и вывести девочку, а потом пыталась спасти своего домашнего питомца. Кот погиб при пожаре.

Сейчас 56-летняя Воронкова находится в реанимации под присмотром врачей. Как сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имени Пушкина, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Пожар был потушен. На кадрах с места происшествия видны обгоревшие окна многоэтажки, в которой живет актриса.

В столичном главке МЧС подтвердили, что при пожаре в доме актрисы пострадали два человека. Огонь занял шесть квадратных метров, захватив мебель и личные вещи жильцов.

Сейчас квартира опечатана. По словам соседки Воронковой Марии Кисляковой, пожар произошел из-за кошки — она уронила пластмассовую елку со свечами.

«Горела она очень противно. Очень много дыма было, все это распространилось очень быстро по подъезду», — рассказала собеседница 5-tv.ru.

Она отметила, что пожар потушили собственными силами. По словам Кисляковой, актриса повредила руки, когда ловила кошку в огне.

«Кошка испугалась, начала метаться, вот это и послужило началом пожара», — рассказала соседка звезды.

По словам собеседницы 5-tv.ru, артистка заходила к ней за водой и мыть руки.

«Ничего криминального. Такой несчастный случай», — подытожила она.

Вера Воронкова известна широкому зрителю по ролям в сериалах «Каменская-4», «Журов» и «Марш Турецкого».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса попала в одну из столичных клиник после пожара.