Ловила кошку: что известно о пожаре в квартире актрисы Веры Воронковой

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16 471

Соседка Веры Воронковой назвала причину пожара в квартире актрисы

Фото, видео: ТАСС / ИТАР-ТАСС; 5-tv.ru

Артистка находится в реанимации одной из московских больниц.

Заслуженная артистка РФ Вера Воронкова была госпитализирована после пожара. В квартире звезды сериала «Каменская» загорелась елка. Как стало известно 5-tv.ru, актриса получила тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение. Также при пожаре пострадала дочь артистки, пишет РИА Новости.

Воронкова успела разбудить и вывести девочку, а потом пыталась спасти своего домашнего питомца. Кот погиб при пожаре.

Сейчас 56-летняя Воронкова находится в реанимации под присмотром врачей. Как сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имени Пушкина, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Пожар был потушен. На кадрах с места происшествия видны обгоревшие окна многоэтажки, в которой живет актриса.

В столичном главке МЧС подтвердили, что при пожаре в доме актрисы пострадали два человека. Огонь занял шесть квадратных метров, захватив мебель и личные вещи жильцов.

Сейчас квартира опечатана. По словам соседки Воронковой Марии Кисляковой, пожар произошел из-за кошки — она уронила пластмассовую елку со свечами.

«Горела она очень противно. Очень много дыма было, все это распространилось очень быстро по подъезду», — рассказала собеседница 5-tv.ru.

Она отметила, что пожар потушили собственными силами. По словам Кисляковой, актриса повредила руки, когда ловила кошку в огне.

«Кошка испугалась, начала метаться, вот это и послужило началом пожара», — рассказала соседка звезды.

По словам собеседницы 5-tv.ru, артистка заходила к ней за водой и мыть руки.

«Ничего криминального. Такой несчастный случай», — подытожила она.

Вера Воронкова известна широкому зрителю по ролям в сериалах «Каменская-4», «Журов» и «Марш Турецкого».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса попала в одну из столичных клиник после пожара.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
76.33
0.29 87.02
0.16
Вместо скандала послушайте оперу: Китайский совет дня на среду, 19 января

Последние новости

14:30
В Кремле оценили приглашение Путина в Турцию
14:21
Британцы поставили очередную партию оружия на Украину
14:00
У нетрезвой Волочковой после скандала в самолете изъяли бутылку джина
13:41
Ловила кошку: что известно о пожаре в квартире актрисы Веры Воронковой
13:23
Волочкову могут посадить на 15 суток после скандала в самолете
13:02
Путин изменил ежегодной традиции на Крещение из-за COVID-19

Сейчас читают

Инфекционист назвала способ лечения от «омикрона» с помощью простой воды
В Москве началась панихида по телеведущему Михаилу Зеленскому
Назарбаев появился перед нацией и опроверг слухи об отъезде из Казахстана
Назван самый доступный фрукт, разжижающий кровь и предотвращающий тромбоз

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год