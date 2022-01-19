Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию после пожара в квартире

Заслуженная артистка РФ Вера Воронкова попала в реанимацию одной из столичных клиник после пожара в квартире. Как сообщил источник 5-tv.ru, у звезды дома загорелась елка — знаменитость пострадала. Врачи у нее диагностировали тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

Вера Воронкова — заслуженная артистка РФ. Родилась 21 марта 1965 года в городе Одинцово. Она снялась в таких популярных сериалах как «Кодекс чести», «Право на защиту» и «Дневник убийцы» и «Каменская-4».