Время смерти: в какие часы обостряются самые опасные заболевания

Теория о «часах смерти» для хронических больных появилась в обсуждениях китайского WeChat.

Предположение, что обострение хронических заболеваний приходится на определенное время суток, взбудоражило пользователей WeChat. Если верить этой теории, то инсульты чаще всего случаются в промежуток с 4 до 6 утра из-за медлительности кровотока и высокого содержания липидов в крови в это время суток, а инфаркты — в 4 утра и около 6-9 часов из-за повышения давления и вязкости крови.

Также с 1 до 3 часов ночи велика вероятность обострения сахарного диабета из-за падения в это время суток уровня глюкозы в крови.

Практически сразу после утреннего пробуждения больных артритом и гипертоников ждет испытание — это время наиболее опасно из-за отека суставов по причине недостатка сна или физической нагрузки, а также из-за повышения давления.

Невролог, врач-остеопат Александр Евдокимов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, насколько предположения о связи времени суток с опасными состояниями близки к реальности.

«Все мы знаем, что нужно соблюдать режим труда и отдыха, и таким образом можно сохранить здоровье, — отметил медик, — но, оказывается, у болезни тоже есть свои режимы и, если не соблюдать меры предосторожности, особенно людям с хроническими заболеваниями, то можно получить значительное ухудшение здоровья и спровоцировать острые состояния».

По словам специалиста, в сутках действительно есть определенные часы, когда определенные органы особенно уязвимы. Это связанно с циркадными циклами или суточными ритмами, когда отдельные гормоны активизируются, а другие гормоны, наоборот, теряют свою активность, подчеркнул Евдокимов.

«Получается так, что некоторые органы получают либо пик активности, либо находятся на самом низком уровне своей активности, и это делает их уязвимыми. Например, все врачи скорой помощи знают, что пик инсультов и инфарктов, сердечно-сосудистых заболеваний приходится как раз на утренние часы <…> — это с 4 до 6 утра», — пояснил он.

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Именно в это время, по словам врача, кровь становится наиболее густой, что может спровоцировать ишемию как сердца, так и головного мозга и даже вызвать гипертонический криз.

«Употребление жирной пищи после полуночи провоцирует холециститы, панкреатиты — все это связанно с тем, что именно после 12 часов ночи активизируется желчевыделительная система и начинает активно работать печень. Если вы, кроме всего прочего, будете нарушать режим сна и засыпать глубоко после полуночи, то могут появиться проблемы со стороны желчевыделительной системы», — привел еще один пример медик.

Он подчеркнул, что врачи достоверно знают «любимые часы» болезней, поэтому выполнение простых рекомендаций и внимание к циркадным ритмам может значительно улучшить качество жизни и избавить от лишних рисков.

«Если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, кровь склонна к густоте, то выпейте перед сном стакан воды, — предложил врач, — Это позволит крови разжижится и будет прекрасным профилактирующим эффектом при инсультах инфарктах и гипертонических кризах».

Также он посоветовал сразу не вскакивать после пробуждения, чтобы дать «проснуться» сосудам. Лучше сначала немного посидеть и после этого уже идти по своим делам.

«Не забудьте выпить стакан воды — это запустит работу желудочно-кишечного тракта и так же поспособствует выводу токсинов, — напомнил Евдокимов, — Если у вас сахарный диабет, никогда не тренируйтесь на ночь — это может спровоцировать гипогликемию, потому что уровень сахара падает с часу до трех ночи».

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов в беседе с 5-tv.ru представил совершенно иную точку зрения.

«На сегодняшний день нет ни одного научного подтверждения по данному вопросу. Все утверждения являются лишь догадками, организм у каждого человека строго индивидуален. Здесь не существует единого механизма, соответственно, все предположения терпят фиаско», — твердо уверен врач.

Он полагает, что стоит опасаться не какого-то времени суток, а своих вредных привычек вроде курения, пристрастия к спиртному и очень соленой еде. Все они крайне вредны для сердечно-сосудистой системы, так что крайне желательно от них отказаться и больше внимания уделять физической активности и балансу труда и отдыха.

«Хочу огорчить и любителей переоцененного ритуала выпить стакан воды натощак, — продолжил врач, — Сообщается, что это запускает метаболизм и выводит все токсины. На самом деле это не так. Если вы привили себе эту привычку — пожалуйста, но метаболизм активизируется и без воды. Для этого не нужны какие-то дополнительные меры. Это же касается и токсинов — вы слишком недооцениваете организм».

При этом советы, приведенные в китайском WeChat для «выживания» в критические часы, о внимательном отношении к своему питанию, водному балансу и регулярной физической активности в принципе адекватны с точки зрения поддержания здорового образа жизни.

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