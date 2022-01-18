Каковы прогнозы на восстановление у людей с раком пищевода, как у актера Ильина-старшего

Звезде сериала «Кухня» несколько лет назад удалили весь пищевод и часть легких.

В одном из новых выпусков передачи телеведущего Бориса Корчевникова звезда сериала «Кухня» Александр Ильин-старший раскрыл тайну о своем здоровье - знаменитость признался, что у него был диагностирован рак на последней стадии. В процессе лечения артисту удалили весь пищевод и часть легких. Каковы прогнозы на выздоровление пациентов после такой серьезной операции? На этот вопрос ответил хирург Николай Константинов в беседе с 5-tv.ru.

«При распространенном заболевании выполняется радикальное удаление опухоли и зачастую для этого нужно удалить полностью пищевод. Для того, чтобы восстановить акт глотания и пищеварения в целом, нужно из желудка изготовить трубку, которая заместит пищевод», — рассказал врач.

Хирург отметил: если опухоль удалена радикально и после операции не наблюдается осложнений в виде рецидива или остатков метастазов, то такие пациенты будут жить долгие годы. В ином случае не стоит ждать благоприятных прогнозов.

«И самое главное — не запустить заболевание, если оно появилось у пациента. То есть нужно обратить внимание на такие симптомы, как икота, как боли загрудинные при глотании, просто боли при глотании, постоянное чувство изожги», — предостерег Константинов.

Все вышеперечисленные симптомы должны заставить обратиться к врачу, чтобы он назначил дальнейшие исследования и вовремя определил заболевание.

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