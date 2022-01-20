Отправляйтесь на шопинг или к врачу! Китайский совет дня на четверг, 20 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 1 957

Энергии дня благоприятствуют всем начинаниям.

Отправляйтесь на шопинг или к врачу! Китайский совет дня на четверг, 20 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 20 января?

Ура! Наконец, в карте недели благоприятные энергии. Четверг обещает быть очень удачным днем.

Имеет смысл запланировать именно на четверг очень важные дела — от дорогих покупок до начала ремонта и подписания важных контрактов. Только в суд в этот день ходить не стоит — можете проиграть.

В четверг также хорошо начинать курс лечения, есть большая вероятность, что процесс пойдет быстро и эффективно.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+2° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.87
0.54 87.13
0.11
Отправляйтесь на шопинг или к врачу! Китайский совет дня на четверг, 20 я...

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