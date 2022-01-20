Мать Бузовой про роман дочери с Давой: «Он хотел раскрутиться»
Мать Бузовой раскрыла причина расставания певицы с Давой
Фото: Instagram @dava_m
Ирина Александрова призналась, что не может простить всех бывших возлюбленных Ольги.
Мать Ольги Бузовой заявила, что Давид Манукян ей никогда не нравился в качестве мужчины, достойного ее дочери. По мнению Ирины Александровны, блогер использовал знаменитую певицу ради достижения своих корыстных целей.
«Этому человеку нужна была Ольга Бузова как бренд, а не как просто Оля. Он хотел раскрутиться. И он изначально был провальным типажом. Мальчики, которые в таком возрасте на груди у мамы, — с ними все понятно», — заявила она.
Ирина Александровна уверена, что в отношениях ее дочь должна быть единственной любимой женщиной и никак иначе. Певица тяжело переживает разрывы, но, по признанию ее мамы, она гораздо легче отошла от отношений с Манукяном, чем от развода с футболистом Дмитрием Тарасовым — роман был не таким долгим.
Мама Бузовой призналась, что никогда не была в восторге от отношений дочери с Давой. По мнению Ирины Александровны, рэпер использовал Ольгу в корыстных целях.
«Вот после развода я советовала ей продолжать людям верить и любить. Жизнь продолжается. Но я не советовала ей возить блогера на Мальдивы и в Куршевель за свой счет. Именно так и было», — выразила свое неодобрение мать звезды.
Пока что ни один из избранников артистки не пришелся по душе Ирине Александровне. Однако та верит, что ее дочь сможет создать крепкую семью с достойным мужчиной.
«Если я ненавижу всех, кто с ней был, то она не помнит ничего плохого. Иногда я пытаюсь ей вернуть воспоминания об этом», — цитирует Ирину Бузову StarHit.ru.
Как считает мать телеведущей, та слишком тяжело от любовных неудач.
«Но мне кажется, что ее возможность влюбляться — это замечательно. Просто ей бы научиться, скажем так, спокойнее заканчивать отношения. А она каждый раз «умирает», — подытожила она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Лена Миро иронично сравнила Бузову с Волочковой из-за дня рождения с «персоналом».
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