Щит от черной магии: как полынь защищает дом от порчи и болезней

Полынь издревле считается уникальным магическим растением, однако использовать его от порчи и болезней стоит не всем, да и наделяется пахучая трава особой энергетикой лишь в определенные часы.

«Свойства полыни максимальны, когда трава собирается в период после дождя. Если вы видите яркую сочную зелень, независимо от того, идет период цветения или нет, это означает, что пришло время для сбора урожая», — раскрыла маг Маргарита оптимальное время.

Собирать полынь надо пучками, и в таком же виде развешивать у входа в дом, рядом с окошками на даче, на рабочем месте, а также в любых помещениях, которые вы хотите защитить от нежданных гостей и людей с дурными мыслями. Уникальное свойство полыни — защита от черной магии, зависти и любого негатива. Кроме защитных качеств, горькая трава обладает и очистительными способностями: одним своим присутствием она разрушает черную магию и очищает энергетику того места, куда ее поместили.

Полынь — настоящий щит от бед и напастей. Усилить ее бойцовский характер можно, если вы подожжете сушеную травку полыни и окурите этим дымом пространство: оно обязательно очистится от любого бытового негатива, ссор, последствий конфликтов, а по завершении ритуала, уверена ведунья, будет ощущаться легкость в воздухе и свежесть в окружающем пространстве.

Даже если вы совершаете обряд на чистку энергетики, а рядом с зажженной свечой вы просто положите пучок полыни, то эффект будет усилен многократно.

Несмотря на то, что полынь — щит от черной магии, остерегайтесь совершать ритуалы с ней в неуравновешенном состоянии.

«Если вы о ком-то думаете плохо или раздражены, то вы сами можете нанести таким образом вред и порчу. Поэтому работать с магическими травами необходимо только в состоянии баланса и гармонии, и если вы хотите, чтобы дома всегда было хорошо и вы были защищены, используйте полынь с добрыми мыслями», — предупредила парапсихолог Маргарита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неизвестных полезных свойства полыни.