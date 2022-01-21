Щит от черной магии: как полынь защищает дом от порчи и болезней

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 5 681

Полынь издревле считается наделенным особой энергетикой растением. О том, как правильно и без вреда для здоровья применять пахучую траву, в беседе с 5-tv.ru раскрыла маг и экстрасенс Маргарита.

Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий; 5-tv.ru

Полынь издревле считается уникальным магическим растением, однако использовать его от порчи и болезней стоит не всем, да и наделяется пахучая трава особой энергетикой лишь в определенные часы.

«Свойства полыни максимальны, когда трава собирается в период после дождя. Если вы видите яркую сочную зелень, независимо от того, идет период цветения или нет, это означает, что пришло время для сбора урожая», раскрыла маг Маргарита оптимальное время.

Собирать полынь надо пучками, и в таком же виде развешивать у входа в дом, рядом с окошками на даче, на рабочем месте, а также в любых помещениях, которые вы хотите защитить от нежданных гостей и людей с дурными мыслями. Уникальное свойство полыни — защита от черной магии, зависти и любого негатива. Кроме защитных качеств, горькая трава обладает и очистительными способностями: одним своим присутствием она разрушает черную магию и очищает энергетику того места, куда ее поместили. 

Полынь — настоящий щит от бед и напастей. Усилить ее бойцовский характер можно, если вы подожжете сушеную травку полыни и окурите этим дымом пространство: оно обязательно очистится от любого бытового негатива, ссор, последствий конфликтов, а по завершении ритуала, уверена ведунья, будет ощущаться легкость в воздухе и свежесть в окружающем пространстве.

Даже если вы совершаете обряд на чистку энергетики, а рядом с зажженной свечой вы просто положите пучок полыни, то эффект будет усилен многократно.

Несмотря на то, что полынь — щит от черной магии, остерегайтесь совершать ритуалы с ней в неуравновешенном состоянии.

«Если вы о ком-то думаете плохо или раздражены, то вы сами можете нанести таким образом вред и порчу. Поэтому работать с магическими травами необходимо только в состоянии баланса и гармонии, и если вы хотите, чтобы дома всегда было хорошо и вы были защищены, используйте полынь с добрыми мыслями», предупредила парапсихолог Маргарита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неизвестных полезных свойства полыни.

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