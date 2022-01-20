Волшебная горечь: неизвестные полезные свойства полыни

Лекарственное растение с давних времен славится противовоспалительными действиями, а недавнее исследование открыло способность полыни блокировать коронавирусную инфекцию.

Горький как полынь — так говорят, когда хотят подчеркнуть вкусовые качества. Полынь с давних времен применяют как лекарственное средство: растение с давних времен славится противовоспалительным действием, а недавнее исследование американских ученых открыло способность полыни блокировать коронавирусную инфекцию.

«Полынь использовалась как лекарственное растение благодаря горьким веществам, которые содержатся во всех частях этого растения», — прокомментировал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru биолог, агроном Михаил Воробьев.

Благотворное влияние полыни, которое заключается в противовоспалительном действии, позволяет применять ее в виде отвара для возбуждения аппетита, а также лечения желудочного-кишечного тракта.

Тем не менее противников у чудо-растения немало из-за способности полыни провоцировать сильную аллергию, вызывать сезонное недомогание у чувствительных к пыльце пахучего растения.

Кроме того, эксперт напомнил о распространенных в быту видах полыни, маскирующихся под вполне привлекательными названиями.

«Эстрагон или, как его называют в южных республиках, тархун. Это полынь драконолистная — разновидность полыни, которую используют и при заготовках, и в свежем виде, добавляя в салаты», — указал на Воробьев на применение полыни в качестве обычной пряности.

Биолог отметил, что полынь по-немецки означает вермут, что подтверждает ее популярность при ароматизации некоторых крепленых напитков. Известный изумрудно-зеленый напиток абсент — 70-80%-ная водка, которая содержит экстракт горькой полыни (Artemisia absinthium — латинское название) с эфирными маслами.

Подтверждать чудодейственные свойства полыни исцелять больных с коронавирусом специалист не торопится.

«Нужно провести дополнительные исследования, потому что абсолютного лекарства не существует. Вполне возможно, что она способна каким-то образом облегчать самочувствие больны, но, скорее всего, это не универсальное средство», — подытожил биолог Михаил Воробьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые обнаружили у полыни свойство подавлять COVID-19.