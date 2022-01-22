Убийственное лечение: почему популярное средство для снижения давления может спровоцировать инсульт и смерть

Пользу и риск для здоровья популярного рецепта из всего трех компонентов — шишек, луковой шелухи и боярышника — оценила в беседе с 5-tv.ru врач-терапевт Елена Треско.

Существует немало рецептов для снижения артериального давления, в состав самых популярных народных рецептов часто входят шишки или иголки хвойных растений, луковая шелуха и боярышник, заменяемый иногда шиповником. Пользу и риск «чудодейственного» отвара для здоровья гипертоников, сулящего полный отказ от приема гипотензивных препаратов, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru оценила врач-терапевт Елена Треско.

Перейти на натуральные лекарства, по мнению эксперта, больного могут отчаяние от того, что регулярный прием рекомендованных ему фармацевтических препаратов не приводит к ожидаемому эффекту. Тем не менее врач предлагает взвесить все «за» и «против» альтернативной медицины, чтобы итогом такого лечения не стал внезапный инсульт с печальным исходом.

Действительно, отметила медик, некоторые растения обладают свойством поддерживать сосуды в тонусе, а также обеспечивать седативный эффект, при этом в совокупности это должно улучшить общее состояние и снизить артериальное давление.

«Есть данные, что настой шишек может усилить кровообращение, и это вызовет повреждение сосудистой стенки, а если давление очень высокое, мы можем спровоцировать геморрагический инсульт», — предостерегла терапевт, подчеркнув, что в таком случает этот сомнительный народный рецепт принесет больше вреда, чем пользы.

Доктор предложила иной путь избавления от высокого артериального давления, не контролируемого с помощью препаратов.

Первое, что требует пересмотра — это ваш рацион.

Проанализируйте, не много ли в нем углеводов и жиров. Дело в том, что эти две популярных составляющих меню россиян дополнительно задерживают жидкость, увеличивая тем самым артериальное давление.

Второе — правильно измеряйте артериальное давление.

Согласно медицинским рекомендациям, воспользоваться тонометром можно через 30 минут после физической активности. Если же вы сидели, уткнувшись в телефон, то спустя пять минут после того, как вы посидите в спокойной обстановке без гаджетов.

Третий, немаловажный компонент — это ваше эмоциональное состояние.

«Необходимо снизить уровень тревожности, по-возможности освоить психотерапевтические техники, чтобы осознанно подходить к своей жизни. И не пренебрегать терапией, подобрав комбинированный препарат, который в малых дозах, один раз в день, способен стабилизировать ваше состояние здоровья», — подытожила врач-терапевт Елена Треско.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач назвал снижающий артериальное давление напиток.