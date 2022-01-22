5-tv.ru публикует фото подозреваемого в расправе над семьей с ребенком в Омской области. Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемому злоумышленнику на вид 45-50 лет. Вероятный преступник худощавого телосложения. Отмечается, что мужчина может иметь при себе холодное оружие.

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Неизвестный мужчина ворвался в частный дом многодетной семьи и резал ножом без разбора всех, кто попадался под руку. Кровавое убийство 38-летнего мужчины, его 35-летней жены и десятилетней дочери произошло в селе Юрьевка Павлоградского района.

По данным 5-tv.ru, глава семейства был настигнут преступником в доме, пытавшуюся убежать женщину он зарезал в сенях, а маленькую девочку, инвалида детства, на чьих глазах погибли родители, он поймал последней. Об этом журналистам рассказали односельчане погибших.

По данным следствия, от полученных ранений жертвы злоумышленника, чьи мотивы пока неизвестны, скончались на месте. Но в доме были еще двое — старшей девочке с братом удалось спастись.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК опубликовал видео с места убийства семьи с ребенком в Омской области.