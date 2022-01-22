СК опубликовал видео с места убийства семьи с ребенком в Омской области

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 518

Этим утром в одном из домов в селе Юрьевка были обнаружены изрезанные ножом тела мужчины, женщины и их десятилетней дочери.

Фото, видео: Depositphotos / BrianAJackson; СК РФ

Представители Следственного комитета опубликовали видео с места кровавой расправы над жителями села Юрьевка Павлоградского района Омской области и из маленькой дочери. Кадры говорят, что неизвестный с ножом появился в доме внезапно, жильцы в это время, вероятно, еще спали.

38-летний глава семейства едва успел подскочить с постели, но был поражен ударом ножа. Его 35-летней супруге удалось добежать до сеней, но там ее настиг убийца. Вслед за родителями погибла и десятилетняя девочка, которая, по данным 5-tv.ru, была инвалидом детства.

Всего в семье погибших трое детей. 14-летняя старшая дочь с шестилетним братом смогли убежать от преступника и спрятались у соседей. По факту тройного убийства возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса.

По словам представителя регионального Следственного комитета Ларисы Болдиновой, семья убитых характеризовалась положительно, на учете в надзорных органах не состояла. Отец трудился на местном сельскохозяйственном предприятии.

На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. С применением специальной техники осматривают дом и участок, изымают седы преступления, допрашивают односельчан. Злоумышленник, чьи мотивы пока остаются загадкой, скрылся, его разыскивает полиция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Новгородом мужчина зарезал друга и выбросил его завернутое в ковер тело на улицу.

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